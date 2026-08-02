Цей простий літній десерт готується лише з двох інгредієнтів, але виходить напрочуд ніжним і освіжаючим. Заморожений м'якуш кавуна чи дині збивається з вершками просто в шкірці, утворюючи легке фруктове морозиво без спеціальної техніки. Рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

Інгредієнти Кавун 1/2 шт. Диня 1/2 шт. Вершки 33% 150–200 мл Спосіб приготування: Крок 1 Розріжте кавун і диню навпіл. За бажанням видаліть кісточки з кавуна та поставте половинки в морозильну камеру до повного замороження. Крок 2 Дістаньте заморожені половинки та ложкою зробіть невелике заглиблення в центрі м'якуша. Крок 3 Влийте в кожну половинку охолоджені вершки. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Вишкрібайте ложкою заморожений м'якуш, поступово змішуючи його з вершками до отримання однорідної кремової маси. Крок 5 Продовжуйте перемішувати, поки десерт не стане схожим на м'яке морозиво. Крок 6 Подавайте одразу, за бажанням прикрасивши свіжими ягодами, листочками м'яти або шматочками фруктів.