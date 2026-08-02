Дуже просте домашнє морозиво із дині чи кавуна. Рецепт дня
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Цей простий літній десерт готується лише з двох інгредієнтів, але виходить напрочуд ніжним і освіжаючим. Заморожений м'якуш кавуна чи дині збивається з вершками просто в шкірці, утворюючи легке фруктове морозиво без спеціальної техніки. Рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.
Інгредієнти
|Кавун
|1/2 шт.
|Диня
|1/2 шт.
|Вершки 33%
|150–200 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Розріжте кавун і диню навпіл. За бажанням видаліть кісточки з кавуна та поставте половинки в морозильну камеру до повного замороження.
Крок 2
Дістаньте заморожені половинки та ложкою зробіть невелике заглиблення в центрі м'якуша.
Крок 3
Влийте в кожну половинку охолоджені вершки.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Вишкрібайте ложкою заморожений м'якуш, поступово змішуючи його з вершками до отримання однорідної кремової маси.
Крок 5
Продовжуйте перемішувати, поки десерт не стане схожим на м'яке морозиво.
Крок 6
Подавайте одразу, за бажанням прикрасивши свіжими ягодами, листочками м'яти або шматочками фруктів.