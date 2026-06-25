Крижаний цитрусовий слаш: напій і десерт 2 в 1. Рецепт дня
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У спекотні літні дні особливо хочеться чогось освіжаючого, легкого та прохолодного. Крижаний цитрусовий слаш поєднує в собі властивості напою і десерту, даруючи яскравий смак апельсинів та лимонів. Ніжна крижана текстура, медова солодкість і легка пікантність спецій роблять його чудовим варіантом для літнього відпочинку. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Мед
|3 ст. л.
|Апельсини
|4 шт.
|Каєнський перець
|1 ч. л.
|Мелений імбир
|0,5 ч. л.
|Сіль
|0,5 ч. л.
|Лід
|10 кубиків
|Вода
|120 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Зріжте з апельсинів і лимонів цедру та білий прошарок.
Крок 2
Наріжте цитрусові кружальцями завтовшки приблизно 2–3 см та видаліть кісточки.
Крок 3
Викладіть шматочки в один шар на тарілку або деко, застелене пергаментом.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Поставте цитрусові в морозильну камеру щонайменше на 2 години до повного заморожування.
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Крок 5
Перекладіть заморожені апельсини та лимони у чашу блендера.
Крок 6
Додайте мед, каєнський перець, мелений імбир, сіль, кубики льоду та воду.
Крок 7
Збийте всі інгредієнти до однорідної крижаної консистенції. За потреби долийте ще трохи води.
Крок 8
Розлийте слаш у склянки, прикрасьте скибочками цитрусових і подавайте з широкими трубочками або ложками.