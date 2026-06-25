У спекотні літні дні особливо хочеться чогось освіжаючого, легкого та прохолодного. Крижаний цитрусовий слаш поєднує в собі властивості напою і десерту, даруючи яскравий смак апельсинів та лимонів. Ніжна крижана текстура, медова солодкість і легка пікантність спецій роблять його чудовим варіантом для літнього відпочинку. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Мед 3 ст. л. Апельсини 4 шт. Каєнський перець 1 ч. л. Мелений імбир 0,5 ч. л. Сіль 0,5 ч. л. Лід 10 кубиків Вода 120 мл Спосіб приготування: Крок 1 Зріжте з апельсинів і лимонів цедру та білий прошарок. Крок 2 Наріжте цитрусові кружальцями завтовшки приблизно 2–3 см та видаліть кісточки. Крок 3 Викладіть шматочки в один шар на тарілку або деко, застелене пергаментом. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Поставте цитрусові в морозильну камеру щонайменше на 2 години до повного заморожування. Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал Крок 5 Перекладіть заморожені апельсини та лимони у чашу блендера. Крок 6 Додайте мед, каєнський перець, мелений імбир, сіль, кубики льоду та воду. Крок 7 Збийте всі інгредієнти до однорідної крижаної консистенції. За потреби долийте ще трохи води. Крок 8 Розлийте слаш у склянки, прикрасьте скибочками цитрусових і подавайте з широкими трубочками або ложками.