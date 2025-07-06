У спекотний день важливо підтримувати водний баланс, але звичайна вода не завжди приносить бажане відчуття свіжості. Саме тому варто приготувати домашні холодні напої з фруктів, овочів і зелені. Лимонади, соки та смузі не тільки чудово втамовують спрагу, а й додають сил, вітамінів та гарного настрою. Рецепти напоїв від Swiezo Palona.

Лимонад з кавуна

Інгредієнти:

кавун – 3 кг;

сік лайма – з 1 шт.;

м’ята – жменя.

Спосіб приготування:

Видаліть з кавуна насіння і наріжте м’якоть. Перекладіть її в блендер, додайте сік лайма і м’яту. Змішайте інгредієнти до однорідної консистенції. За бажанням додайте трохи газованої води, якщо кавун надто солодкий. Подавайте охолодженим.

Лимонад з лимоном і петрушкою

Інгредієнти:

петрушка – половина пучка;

лимон – 1 шт.;

цукрова пудра – 30 г;

вода – 100 мл (для змішування) + 400 мл (для подачі);

лід – за бажанням.

Спосіб приготування:

Зніміть цедру з половини лимона і відкладіть. Вичавіть сік з усього лимона в блендер. Додайте петрушку, цукрову пудру та 100 мл води. Збийте і процідіть через дрібне сито. Поставте в холодильник на ніч. Перед подачею розлийте в келихи з льодом і розбавте водою в пропорції 1:4 або за смаком.

Зелений овочево-фруктовий сік

Інгредієнти:

шпинат – 2 склянки листя;

зелений виноград – півсклянки;

огірок (грунтовий) – 2 шт.;

ківі – 2 шт.

Спосіб приготування:

Очистьте ківі, а шпинат, огірки і виноград добре промийте. По черзі пропустіть всі інгредієнти через повільну соковижималку. Напій пийте одразу після приготування, щоб зберегти максимум користі та свіжості.

Сік з буряка, моркви і апельсина

Інгредієнти:

морква – 3 середні шт.;

буряк – 2 молодих або 1 велика;

апельсин – 1 шт.

Спосіб приготування:

Ретельно вимийте моркву і буряк, чистити не обов’язково. Апельсин очистьте від шкірки. Пропустіть усі інгредієнти через соковижималку. Перед подачею сік перемішайте, адже він швидко розшаровується. Можна зберігати в холодильнику кілька годин.

Коктейль з полуницею і медом

Інгредієнти:

полуниця – 250 г;

мед – 2 чайні ложки;

натуральний йогурт – 250 мл;

лід – 3 кубики (за бажанням);

м’ята – кілька листочків (за бажанням).

Спосіб приготування:

Помийте полуницю, видаліть хвостики. Помістіть полуницю, мед і йогурт у блендер. За бажанням додайте лід і подрібніть до однорідної маси. Подавайте одразу. Якщо берете з собою – зберігайте в холодильнику. М’ята додасть свіжості.

Коктейль з чорної смородини

Інгредієнти:

чорна смородина – 150 г;

кефір – 150 мл;

лимонний сік – 2 столові ложки;

мед – половина столової ложки;

м’ята – кілька листочків;

лід – 3 кубики.

Спосіб приготування:

Промийте ягоди смородини. Усі інгредієнти помістіть у блендер і змішайте до однорідної консистенції. Подавайте одразу. Якщо замінити кефір на йогурт або рослинне молоко, напій стане солодшим – тоді можна обійтися без меду.