Сік, смузі, лимонад: 6 оригінальних рецептів холодних напоїв у літню спеку
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У спекотний день важливо підтримувати водний баланс, але звичайна вода не завжди приносить бажане відчуття свіжості. Саме тому варто приготувати домашні холодні напої з фруктів, овочів і зелені. Лимонади, соки та смузі не тільки чудово втамовують спрагу, а й додають сил, вітамінів та гарного настрою. Рецепти напоїв від Swiezo Palona.
Лимонад з кавуна
Інгредієнти:
- кавун – 3 кг;
- сік лайма – з 1 шт.;
- м’ята – жменя.
Спосіб приготування:
Видаліть з кавуна насіння і наріжте м’якоть. Перекладіть її в блендер, додайте сік лайма і м’яту. Змішайте інгредієнти до однорідної консистенції. За бажанням додайте трохи газованої води, якщо кавун надто солодкий. Подавайте охолодженим.
Лимонад з лимоном і петрушкою
Інгредієнти:
- петрушка – половина пучка;
- лимон – 1 шт.;
- цукрова пудра – 30 г;
- вода – 100 мл (для змішування) + 400 мл (для подачі);
- лід – за бажанням.
Спосіб приготування:
Зніміть цедру з половини лимона і відкладіть. Вичавіть сік з усього лимона в блендер. Додайте петрушку, цукрову пудру та 100 мл води. Збийте і процідіть через дрібне сито. Поставте в холодильник на ніч. Перед подачею розлийте в келихи з льодом і розбавте водою в пропорції 1:4 або за смаком.
Зелений овочево-фруктовий сік
Інгредієнти:
- шпинат – 2 склянки листя;
- зелений виноград – півсклянки;
- огірок (грунтовий) – 2 шт.;
- ківі – 2 шт.
Спосіб приготування:
Очистьте ківі, а шпинат, огірки і виноград добре промийте. По черзі пропустіть всі інгредієнти через повільну соковижималку. Напій пийте одразу після приготування, щоб зберегти максимум користі та свіжості.
Сік з буряка, моркви і апельсина
Інгредієнти:
- морква – 3 середні шт.;
- буряк – 2 молодих або 1 велика;
- апельсин – 1 шт.
Спосіб приготування:
Ретельно вимийте моркву і буряк, чистити не обов’язково. Апельсин очистьте від шкірки. Пропустіть усі інгредієнти через соковижималку. Перед подачею сік перемішайте, адже він швидко розшаровується. Можна зберігати в холодильнику кілька годин.
Коктейль з полуницею і медом
Інгредієнти:
- полуниця – 250 г;
- мед – 2 чайні ложки;
- натуральний йогурт – 250 мл;
- лід – 3 кубики (за бажанням);
- м’ята – кілька листочків (за бажанням).
Спосіб приготування:
Помийте полуницю, видаліть хвостики. Помістіть полуницю, мед і йогурт у блендер. За бажанням додайте лід і подрібніть до однорідної маси. Подавайте одразу. Якщо берете з собою – зберігайте в холодильнику. М’ята додасть свіжості.
Коктейль з чорної смородини
Інгредієнти:
- чорна смородина – 150 г;
- кефір – 150 мл;
- лимонний сік – 2 столові ложки;
- мед – половина столової ложки;
- м’ята – кілька листочків;
- лід – 3 кубики.
Спосіб приготування:
Промийте ягоди смородини. Усі інгредієнти помістіть у блендер і змішайте до однорідної консистенції. Подавайте одразу. Якщо замінити кефір на йогурт або рослинне молоко, напій стане солодшим – тоді можна обійтися без меду.