Готується лимонад просто, швидко та одразу готовий до вживання.



Інгредієнти:

лимон 5 шт.

лайм 2 шт. (можна замінити лимонами, якщо лайма немає)

м'ята свіжа

цукор 200 гр.

вода 2 л.

лід

Лайми без проблем можна замінити лимонами (фото Shutterstock)

Лимони (4 штуки) рукою розкачати по столі чи робочій поверхні, щоб легше було витиснути сік. Зняти з кожного лимона по 3-4 тоненької смужки цедри. Чотири лимони розрізати на половинки та витиснути сік. За допомогою сита відокремити та викинути кісточки та шматочки м'якоті.

Те саме зробити з лаймами. Якщо ви їх не використовуєте, то просто візьміть шість лимонів замість чотирьох.

У сік додати цукор та перемішувати, поки він повністю не розчиниться. Перелити у глечик чи інший посуд. Додати переварену або відфільтровану воду кімнатної температури. Додати цедру лимона.

Один лимон нарізати скибками та теж додати до лимонаду. Обірвати листочки м’яти. Трохи перем’яти та додати до лимонаду. Все перемішати, додати лід.

Якщо не плануєте пити лимонад відразу, то можна лід додати у склянки безпосередньо перед вживанням. Якщо ви не вживаєте цукор, то його можна замінити медом за смаком.