Яблучний мус. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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З яблук має вийти щось середнє між суфле та мусом, це дуже повітряний та легкий десерт. Крім того, його можна використовувати як начинку для тортів.
Інгредієнти:
- яблука (без шкірки та насіння) 600 гр.
- сік яблучний 150 мл + 4 ст.л. (можна замінити водою або взяти воду і сік у пропорції 50/50)
- желатин 1 ст. л.
- цукор 150 гр.
- вода 100 г
- лимонна кислота 1/4 ч.л. (або 1/2 ч.л. лимонного соку)
- сода 1/4 ч. л.
- ванілін на кінчику ножа
Ця страву можна використовувати як начинку для торта (фото Pixabay).
Підготувати яблука: очистити від шкірки та насіння, дрібно нарізати, влити 4 ст. л. соку або води та тушкувати під покришкою до м'якості, на це піде десь хвилин 20 (можна скористатись мультиваркою на режимі «Тушкування» або «Дитяча їжа»). Дати вистигнути.
Желатин замочити у 150 мл соку (або води). Зварити сироп з цукру та 100 мл води (приблизно 10 хв, помішуючи на маленькому вогні). Додати ванілін. Дати трохи охолонути. Желатин розчинити.
Охолоджені тушковані яблука перебити блендером у пюре (можна, звичано, протерти крізь сито, але хто б то у ХХІ столітті тим бавився). Відставити.
У чашу для збивання влити теплий сироп, збивати та дуже-дуже помаленьку вводити желатин, не припиняючи збивати. Маса має збільшитися та стати повітряною, на це піде хвилин 5-7. Додати лимонну кислоту або лимонний сік та далі збивати (ще 2-3 хвилини), додати соду, збивати 2-3 хв.
Не зупиняючи процес збивання, помаленьку додати яблучне пюре. Збивати, поки маса не стане повітряною. Розкласти у порційні форми та поставити до холодильника на 2-3 години.
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