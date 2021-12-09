З яблук має вийти щось середнє між суфле та мусом, це дуже повітряний та легкий десерт. Крім того, його можна використовувати як начинку для тортів.

Інгредієнти:

яблука (без шкірки та насіння) 600 гр.

сік яблучний 150 мл + 4 ст.л. (можна замінити водою або взяти воду і сік у пропорції 50/50)

желатин 1 ст. л.

цукор 150 гр.

вода 100 г

лимонна кислота 1/4 ч.л. (або 1/2 ч.л. лимонного соку)

сода 1/4 ч. л.

ванілін на кінчику ножа

Ця страву можна використовувати як начинку для торта (фото Pixabay).

Підготувати яблука: очистити від шкірки та насіння, дрібно нарізати, влити 4 ст. л. соку або води та тушкувати під покришкою до м'якості, на це піде десь хвилин 20 (можна скористатись мультиваркою на режимі «Тушкування» або «Дитяча їжа»). Дати вистигнути.

Желатин замочити у 150 мл соку (або води). Зварити сироп з цукру та 100 мл води (приблизно 10 хв, помішуючи на маленькому вогні). Додати ванілін. Дати трохи охолонути. Желатин розчинити.

Охолоджені тушковані яблука перебити блендером у пюре (можна, звичано, протерти крізь сито, але хто б то у ХХІ столітті тим бавився). Відставити.

У чашу для збивання влити теплий сироп, збивати та дуже-дуже помаленьку вводити желатин, не припиняючи збивати. Маса має збільшитися та стати повітряною, на це піде хвилин 5-7. Додати лимонну кислоту або лимонний сік та далі збивати (ще 2-3 хвилини), додати соду, збивати 2-3 хв.

Не зупиняючи процес збивання, помаленьку додати яблучне пюре. Збивати, поки маса не стане повітряною. Розкласти у порційні форми та поставити до холодильника на 2-3 години.