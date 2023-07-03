Про користь цвіту липи відомо всім. Але переважно його сушать. Також відомо, що липовий мед є неперевершеним. А ми пропонуємо зробити липовий сироп, який можна додавати в чай чи лимонад, полити ним млинці або сирники тощо.



Інгредієнти:

вода 200 мл

цукор 200 г

сік з 1 лимона

липовий цвіт 1 скл.

Сироп потрібно зберігати у прохолодному місці, найкраще у холодильнику (фото Drimstime)



Всипати цукор у воду, поставити на маленький вогонь та мішати, поки цукор повністю не розчиниться. Дати охолонути до кімнатної температури та додати лимонний сік.

Липовий цвіт перебрати, щоб у ньому не залишилось сміття, але мити не потрібно. Відрізати квіти, ми будемо використовувати лише їх. Покласти квіти у банку та залити сиропом так, щоб він доходив до верху банки (або банок). Перемішати. Накрити покришкою та поставити в холодильник на три дні. Можна раз на день перемішати.

Потім перемішати, процідити сироп через марлю або густе сито. Сироп закрити покришкою та зберігати у прохолодному місці. Зазвичай сироп добре зберігається протягом усієї зими.