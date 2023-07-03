Простий сироп із липового цвіту. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Про користь цвіту липи відомо всім. Але переважно його сушать. Також відомо, що липовий мед є неперевершеним. А ми пропонуємо зробити липовий сироп, який можна додавати в чай чи лимонад, полити ним млинці або сирники тощо.
Інгредієнти:
- вода 200 мл
- цукор 200 г
- сік з 1 лимона
- липовий цвіт 1 скл.
Сироп потрібно зберігати у прохолодному місці, найкраще у холодильнику (фото Drimstime)
Всипати цукор у воду, поставити на маленький вогонь та мішати, поки цукор повністю не розчиниться. Дати охолонути до кімнатної температури та додати лимонний сік.
Липовий цвіт перебрати, щоб у ньому не залишилось сміття, але мити не потрібно. Відрізати квіти, ми будемо використовувати лише їх. Покласти квіти у банку та залити сиропом так, щоб він доходив до верху банки (або банок). Перемішати. Накрити покришкою та поставити в холодильник на три дні. Можна раз на день перемішати.
Потім перемішати, процідити сироп через марлю або густе сито. Сироп закрити покришкою та зберігати у прохолодному місці. Зазвичай сироп добре зберігається протягом усієї зими.