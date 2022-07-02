Черешня – дуже смачна ягода, сезон якої триває не дуже довго. І хоча зазвичай на зиму зберігають її кузину вишню, ми знайшли кілька рецептів, які дозволять їсти черешню й узимку. До слова, усі ці рецепти можна застосувати і до вишні.

Заморожена черешня

Найпростіший спосіб – заморозка. Заморожувати можна черешню з кісточками та без кісточок. Черешня, заморожена на зиму з кісточками, підійде для приготування компотів. А черешня, заморожена без кісточок – для приготування випічки, вареників та смузі.

Інгредієнти:

черешня будь-яка кількість

Заморожувати ягоду можна з кісточками та без (фото Depositphotos)

Заморожувати черешню краще в контейнерах чи в спеціальних пакетах. Черешню помити, обірвати хвостики, трохи підсушити. Вода має повністю стекти. Розкласти черешню на паперовому рушнику, складеному вдвічі та залишити на півгодини.

Якщо ви будете заморожувати черешню без кісточок, то їх потрібно видалити. Заморожувати черешню з кісточками або без них, звичайно, потрібно окремо. Пакети або контейнери варто підписати, бо у замороженому вигляді важко визначити, чи є у ягоді кісточки.

Покласти якоди в пакети або контейнери та помістити у морозилку. Щільно набивати пакети або контейнери не варто.

Черешня в сиропі

Інгредієнти (на 1 банку 750 мл):

черешня червона 600 гр.

цукор 250 гр.

окріп 250 мл.

Таку черешню можна використовувати як начинку чи поливку до десертів (фото Depositphotos)

Черешні перебрати, помити, видалити гілочки. Наповнити стерилізовану банку (або банки) черешнею до верху. Залити окропом, накрити покришкою та залишити хвилин на 10.

Після злити воду в каструлю, довести її до кипіння і знову залити черешню на 10 хвилин. Потім воду злити в каструлю та всипати цукор, кип'ятити сироп на повільному вогні близько 7-8 хвилин (цукор має повністю розчинитися). Залити черешню гарячим сиропом та відразу закрити покришкою. Банки перевернути та залишити так до повного вистигання.

Черешня у бальзамічному соусі з медом

Інгредієнти:

черешня без кісточок 1 кг.

бальзамічний оцет 250 мл.

мед 200 гр (його можна замінити на 250 гр. цукру)

вода 500 мл.

кориця 2 палички

сіль дрібка

лавровий лист 1 шт.

насіння коріандру 1 ч.л.

перець горошком 2 ч. л.

апельсинова цедра 1 ст. л.

Пряна черешня ідеально пасує як соус до м'яса, сиру чи птиці (фото Depositphotos)

Черешню помити, просушити та видалити кісточки. У підготовлені та простерилізовані банки (краще 250 мл) рівномірно розподілити спеції. Розкласти (так само порівну) черешню у банки.

У баняку з'єднати воду, бальзамічний оцет, сіль та мед (або цукор). Довести до кипіння та кип'ятити 5 хвилин. Залити гарячим маринадом черешню так, щоби повністю покрити ягоди. Закрутити покришки. Перевернути банки, накрити теплою ковдрою та залишити вистигати.

Компот з черешні

Інгредієнти:

черешня 500 гр.

цукор 150 гр.

лимонна кислота 2 ч.л.

вода 2 л.

На компот пасує черешня будь-якого сорту (фото Depositphotos)

Черешні для приготування компоту можна використовувати будь-якого сорту. Чудово пасує біла черешня. Головне, щоб ягоди були цілими та не перезрілими, інакше напій може почати бродити. Черешню помити, видалити гілочки. Дати воді повністю стекти.

Ягоди покласти у підготовлені простерилізовані банки. Черешня має займати приблизно третину обсягу банки.

Воду довести до кипіння та залити черешню по вінця. Банки закрити стерильними покришками та залишити на 15 хвилин.

Злити воду з черешні в каструлю, додати лимонну кислоту та цукор. Довести до кипіння та варити поки цукор не розчинеться повністю.

Залити сиропом черешню в банках, відразу закрити покришками. Перевернути догори дном, накрити теплою ковдрою за залишити вистигати.