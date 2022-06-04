Літом ми маємо не лише наїстися овочами, фруктами та ягодами, але і забезпечити свою кулінарну зиму. Тож по мірі того, як з’являтимуться фрукти чи овочі, ми розповідатимемо про способи їх тривалого зберігання.

Полуничні чіпси

Інгредієнти:

полуниця 1 кг

Також знадобиться сушка для фруктів та овочів, адже без неї процес буде складнішим.

Головне – вчасно сховати чіпси, щоб дотримати до зими (фото Depositphohtos)

Для того, щоб зробити полуничні чіпси не потрібно витрачати хорошу полуницю. Підійде і м'ята, і трохи пошкоджена . Ягоди потрібно помити, висушити та нарізати тонкими пластівцями та викласти на сушарку. Сушити полуницю потрібно приблизно 10 годин при 70°.

У духовці: Деко застелити пергаментом, викласти скибочки полуниці. Поставите деко у розігріту до 60 градусів (не більше) духовку, дверцята привідкрити. Залишити на 1,5 години. Потім дістати деко, перевернути ягоди та дати їм повністю охолонути. Повторюивти процес доти, доки ягоди не висушаться. Загальний час приготування – 8-10 годин.

Полуниця має вийти сухою та пластичною. Вона добре зберігається або у паперових пакетах, або у скляних банках. Для найкращого результату можна покласти у банку пакетик з рисом, він витягне усю зайву вологу.

Якщо таким чином влітку зробити чіпси з різних фруктів і ягід, то взимку вам забезпечена смачні каша, чай тощо. Сушка вважається найкращим з точку зору збереження вітамінів способом зберігання овочів.

Полуничний джем з бальзамічний оцетом

Інгредієнти:

полуниця 500 гр.

цукор 450 гр.

бальзамічний оцет 50 мл

бадьян 1 «зірочка»

сік з 1/2 цитрини

Варіантів полуничного варення є багато, пропонуємо такий (фото Depositphohtos)

Найлегше зробити джем у хлібопічці. Помити та почистити полуницю. Покласти все у хлібопічку, увімкнути режим «Джем». Покласти у стерилізовані банки. Все!

Якщо немає хлібопічки: Чисту та почищену полуницю засипати цукром та залишити на 12 годин. Ягоди розбити блендером в пюре. Поставити на вогонь, довести до кипіння, варити на середньому вогні 10-15 хвилин, щоб пюре кипіло, але не дуже сильно. Постійно помішувати. Зняти з вогню і залишити на 12 годин. Джем поставити на вогонь, довести до кипіння, додати бальзамічний оцет, бадьян, цитриновий сік. Дати проваритися ще хвилин 15-20 на середньому вогні. Постійно помішувати. Джем почне активно густіти. Відставити джем ще на 12 годин. Знову проварити хвилин 20-30, постійно помішуючи. Джем активно густіє. Через 12 годин процедуру повторити. Готовий джем розлити в банки.

Заморожене полуничне пюре

Інгредієнти:

полуниця 500 гр.

цукор 200 гр.

Можна заморозити і цілу полуницю, але так зручніше (фото Depositphohtos)

Знадобрять пластикові контейнери або пакети з застібкою та блендер. Якщо його немає, то можна скористатися м'ясорубкою або товкачкою для картоплі.

Полуницю необхідно перебрати, помити та видалити хвостики. Для цього способу підійде і не дуже солодка полуниця. Ягоди потрібно подрібнити з цукром за допомогою блендера до однорідного пюре.

Готове полуничне пюре розкласти по чистих та сухих пластикових контейнерах або пакетах з застібкою (спеціальні для заморожування). Потім щільно закрити. Заморожувати потрібно порційно, щоб взимку відразу використати. З цієї кількості вийде дві-три порції. Контейнери або пакети скласти в морозилку.

Таке пюре є чудовою основою для морозива, начинки для пляцка або варення на швидку руку.

Звичайно, якщо ви не вживаєте цукру, його можна просто не додавати. Все одно все вийде чудово.