Проста, але смачна заготовка, яка дозволить заощадити час.

Інгредієнти (на 4 порції):

ревень 1 великий пучок

цукор 3-4 ст. л.

кориця мелена 1 ч. л.

Просто, смачно та універсально (фото Depositphotos)

Ревень промити, очистити від шкірки. Очищені стебла ревеню нарізати маленькими шматочками. Додати цукор та корицю, перемішати.

Якщо будете пекти щось відразу, то вона готова. Якщо хочете потримати трохи, то необхідно додати зовсім трохи води (3-4 ст.л.) та довести її до кипіння.

Начинка є універсальною. Її можна використати для приготування традиційного пляцка з ревенем (рецепт тіста можна взяти тут), для швидких пиріжків із листкового тіста(принцип приготування є тут), для дріжджових пиріжків (тісто тут) тощо.