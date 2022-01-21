З віденського тіста можна спекти повітряні запашні рулети з різними начинками, але ми пропонуємо вам безпрограшну. Це тісто легке у роботі, тут тільки потрібно не забути поставити опару з вечора.

Інгредієнти: (на два рулети)

Для тіста:

молоко 100 мл.

масло 50 гр.

яйця 2 шт

цукор 100 гр.

ванілін ½ ч.л.

борошно 300 гр.

дріжджі (сухі) 2 ч.л.

Для начинки:

мак 100 гр.

цукор 100 гр.

молоко 100 мл.

дрібка ванільного цукру

Для економії часу можна використати готову начинку (фото: ZAXID.NET)

Яйця перемішати з цукром, молоком та дріжджами. Залишити на 12 годин (ідеально на ніч). Тоді додати борошно та розтоплене масло, дуже добре перемішати та залишити ще на годину.

З цей час робимо начинку. Залити мак великою кількістю окропу та залишити на 10-15 хв. Потім злити всю воду, залити мак молоком, поставити на вогонь та довести до кипіння. На дуже маленькому вогні варимо хвилин 30-40, періодично помішуючи. Дати охолонути.

Якщо сумніваєтесь, що начинка добре триматиметься купи, можна додати в уже охолоджену масу сире яйце та перемішати. До слова, та готова начинка, що продається у металевих банках, чудово зекономить ваш час та нерви.

На підсипану борошном поверню викласти тісто, розділити на дві частини. Кожну частину обкачати у борошні та розкачати у прямокутник (не надто тонкий, десь 8-10 мм). На розкатаний пласт тіста рівномірно викласти шар начинки (з одного боку до краю потрібно залишити вільними десь 5 см). Звернути тісто в рулет та покласти на деко швом донизу.

Згортати рулети потрібно починати з того боку, де начинка покладена біля краю, а вільним від неї краєм заліпити.

Так само згорнути другий рулет. Залишити на 30-40 хв, змастити яйцем. Випікати 30-40 хв при 180°C.