Сирники без борошна, з ревенем та вівсяними пластівцями – просто, смачно та корисно.

Інгредієнти:

сир 250 гр.

ревінь 2 стебла

яйце 1 шт.

пластівці вівсяні дрібні 1 ст. л.

цукор 1 ст. л.

сіль дрібка

борошно або манка для панірування 1-2 ст. л.

олія ​​для смаження

мед для подачі

Звичайно, подавати сирники можна і з джемом, і зі згущеним молоком (фото Depositphotos)

Сир добре розтерти з яйцем, цукром та дрібкою солі. Додати вівсяні пластівці. Якщо немає дрібних пластівців, то можна подрібнити які є на блендері.

Ревінь помити та почистити. Стебла нарізати невеликими шматочками. Додати нарізаний ревінь у сирну масу, перемішати.

Мокрими руками сформувати невеликі сирники, обваляти їх у пшеничній борошні або манці. У пательні нагріти трохи олії. Викласти сирники.

Обсмажити на середньому вогні із двох боків до золотистого кольору. Накрити сковороду покришкою, зменшити вогонь до мінімуму та довести до готовності протягом 5 хвилин. Подавати із медом.