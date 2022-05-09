Сирники без борошна з ревенем. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Сирники без борошна, з ревенем та вівсяними пластівцями – просто, смачно та корисно.
Інгредієнти:
- сир 250 гр.
- ревінь 2 стебла
- яйце 1 шт.
- пластівці вівсяні дрібні 1 ст. л.
- цукор 1 ст. л.
- сіль дрібка
- борошно або манка для панірування 1-2 ст. л.
- олія для смаження
- мед для подачі
Звичайно, подавати сирники можна і з джемом, і зі згущеним молоком (фото Depositphotos)
Сир добре розтерти з яйцем, цукром та дрібкою солі. Додати вівсяні пластівці. Якщо немає дрібних пластівців, то можна подрібнити які є на блендері.
Ревінь помити та почистити. Стебла нарізати невеликими шматочками. Додати нарізаний ревінь у сирну масу, перемішати.
Мокрими руками сформувати невеликі сирники, обваляти їх у пшеничній борошні або манці. У пательні нагріти трохи олії. Викласти сирники.
Обсмажити на середньому вогні із двох боків до золотистого кольору. Накрити сковороду покришкою, зменшити вогонь до мінімуму та довести до готовності протягом 5 хвилин. Подавати із медом.