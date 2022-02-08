Сирники – це страва, знайома з дитинства. А стара добра класика завжди залишається актуальною.

Інгредієнти: (на 4 порції)

сир 500 гр

яйця 1 шт

цукор 1 ст. л.

манка 3 ст. л. + 3 ст. л.

олія для смаження

дрібка солі

Манка забирає з сиру зайву вологу (фото ZAXID.NET)

Сир добре розтерти, можна пропустити через м’ясорубку. Додати яйце, дрібку солі, цукор і добре перемішати. Додати 3 ст. ложки манки, знову перемішати. Залишити в спокої хоча б хвилин на 10, а краще – на півгодини.

Зволожити руки та сформувати з сиру кульки. Висипати решту манки на тарілку, обкачати кожний сирник у манці, надаючи йому бажаної форми. Смажити в олії на добре розігрітій пательні з двох боків до гарного золотистого кольору.

Сирники варто подавати зі сметаною, медом чи варенням (фото ZAXID.NET)

Подавати зі сметаною, медом чи варенням. Зрештою, з чим завгодно, що вам смакує.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»