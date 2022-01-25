Ще одна страва яка лише прикидається складно-ресторанною, а насправді є цілком домашньою. У Франції Crêpes Suzette часто подають як десерт, але з них вийде і чудовий сніданок.

Інгредієнти:

Для млинців:

молоко 500 мл

борошно 200 гр.

цукор 100 гр.

масло 100 гр.

яйце 3 шт.

дрібка ваніліну

дрібка солі

олія 50 мл.

Для соусу:

апельсини 2 шт.

лікер (в ідеалі Cointreau чи Grand Marnier, але можна й інший чи коньяк) 50 мл.

цукор 50 гр.

Млинці не втратять у смаку, якщо не використовувати алкоголь (фото La cuisine française)

Яйця збити із сіллю та цукром. Додати молоко, перемішати. Порціями додати борошно та перемішати. Додати олію і перемішати.

Пательню змастити олією та добре нагріти. В середину налити кілька столових ложок тіста, покрутити сковорідку, щоб тісто рівномірно розподілилося. Смажити млинці з двох боків до золотистого кольору.

Звичайно, якщо ви маєте свій улюблений та перевірений рецепт млинців, то використайте його.

Готуємо соус. Апельсини помити і зняти цедру, тільки помаранчевий шар. Вичавити сік з апельсинів. На суху пательню висипати цукор і нагрівати доти, пови він не розтопиться. Додати масло і перемішати, кип'ятити 1-2 хв. Додати цедру і ще трохи покип’ятити. Потім додайте сік і варіть, поки соус не загусне (приблизно 3-5 хв), додайте лікер чи коньяк. Якщо млинці будуть їсти діти та противники алкоголю, то і без нього буде добре.

У теплий соус занурити млинці, складені вчетверо. Перевернути. Млинці мають бути добре просочені соусом.