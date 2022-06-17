Таку запіканку можна приготувати у великій формі або порційно.

Інгредієнти:

нежирний сир 350 гр.

черешня 300 гр.

цукор 2 ст. л.

яйця 2 шт.

манна крупа 2 ст.л.

Черешню можна замінити вишнею (фото Depositphotos)

Розігріти духовку до 200 градусів. Відокремити яєчні білки від жовтків. Блендером збити сир з жовтками та цукром. Збити білки до щільної піни, акуратно перемішати їх з сирною масою.

Видалити кісточки з ягід. Форму (або форми) посипати манкою, викласти черешню, залити її сирною сумішшю. Випікати до золотистої скоринки (приблизно 25-30 хвилин).