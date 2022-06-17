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Сирна запіканка з черешнею. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Таку запіканку можна приготувати у великій формі або порційно.
Інгредієнти:
- нежирний сир 350 гр.
- черешня 300 гр.
- цукор 2 ст. л.
- яйця 2 шт.
- манна крупа 2 ст.л.
Черешню можна замінити вишнею (фото Depositphotos)
Розігріти духовку до 200 градусів. Відокремити яєчні білки від жовтків. Блендером збити сир з жовтками та цукром. Збити білки до щільної піни, акуратно перемішати їх з сирною масою.
Видалити кісточки з ягід. Форму (або форми) посипати манкою, викласти черешню, залити її сирною сумішшю. Випікати до золотистої скоринки (приблизно 25-30 хвилин).
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