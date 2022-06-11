Рецепти
Полуничне морозиво. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Дуже просто, але дуже смачно.
Інгредієнти:
- полуниця 300-400 гр.
- вершки 250 мл.
- цукор 100 гр.
- сік з ½ лимона
Так само можна приготувати морозиво з інших ягід (фото Depositphotos)
Полуницю перетворити на пюре у блендері (можна використати м’ясорубку або товкачку для картоплі), потім додати цукор, вершки, сік цитрини. Добре перемішати. Поставити в морозивницю. Коли маса загусне, морозиво готове. Його треба розкласти в форми або склянки та поставити в морозилку.
Якщо у вас немає морозивниці, то можна заморожувати морозиво і просто в морозилці, але тоді потрібно раз на півгодини перемішувати масу, щоб не утворювалося кристалів льоду.
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