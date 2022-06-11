Дуже просто, але дуже смачно.

Інгредієнти:

полуниця 300-400 гр.

вершки 250 мл.

цукор 100 гр.

сік з ½ лимона

Так само можна приготувати морозиво з інших ягід (фото Depositphotos)

Полуницю перетворити на пюре у блендері (можна використати м’ясорубку або товкачку для картоплі), потім додати цукор, вершки, сік цитрини. Добре перемішати. Поставити в морозивницю. Коли маса загусне, морозиво готове. Його треба розкласти в форми або склянки та поставити в морозилку.

Якщо у вас немає морозивниці, то можна заморожувати морозиво і просто в морозилці, але тоді потрібно раз на півгодини перемішувати масу, щоб не утворювалося кристалів льоду.