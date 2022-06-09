Рецепти
Полуничний мус. Рецепт дняДарина Цвяях, 0
Ідеальний рецепт, коли не хочеться пекти, але хочеться полуничного десерту.
Інгредієнти:
- полуниця 350 гр.
- цукор 100-150 гр.
- вершки (краще жирні) 150 мл
- желатин 10 гр.
Такий мус можна робити не лише з полуниці (фото Shutterstock )
Желатин замочити в холодній воді. Полуницю, вимиту та почищену, збити в блендері з цукром. Желатин розпустити на водяній бані та ввести в полуничне пюре. Окремо збити вершки. Продовжуючи збивати ввести їх у полуничне пюре з желатином.
Розкласти по формах або в одну велику форму та поставити в холодильник, до застигання.
Зимою можна для цього використати заморожене полуничне пюре.
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