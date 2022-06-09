Ідеальний рецепт, коли не хочеться пекти, але хочеться полуничного десерту.

Інгредієнти:

полуниця 350 гр.

цукор 100-150 гр.

вершки (краще жирні) 150 мл

желатин 10 гр.

Такий мус можна робити не лише з полуниці (фото Shutterstock )

Желатин замочити в холодній воді. Полуницю, вимиту та почищену, збити в блендері з цукром. Желатин розпустити на водяній бані та ввести в полуничне пюре. Окремо збити вершки. Продовжуючи збивати ввести їх у полуничне пюре з желатином.

Розкласти по формах або в одну велику форму та поставити в холодильник, до застигання.

Зимою можна для цього використати заморожене полуничне пюре.

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