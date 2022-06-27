Черешню можна замінити на вишню.

Інгредієнти:

Тісто:

цукор 100 гр.

борошно 150 гр.

вода 100 мл

олія 100 мл

какао-порошок 50 гр.

яйця 3 шт.

розпушувач для тіста 1 ч.л.

сода 1 ч.л.

Начинка:

черешня 500 гр.

лікер (краще вишневий) або будь-який міцний алкоголь 50 мл.

цукор 50 гр.

Черешню можна замінити на вишню або чорну смородину (фото Deoisitphotos)

Черешні помити, видалити кісточки. Засипати ягоди цукром, залити лікером. Перемішати. Залишити на ніч у холодильнику.

У воду всипати какао та перемішати до однорідності. Злегка нагріти. Яйця збити з цукром в пишну світлу масу. Борошно змішати з содою та розпушувачем. У яєчну суміш додати частинами борошно, какао та олію, акуратно перемішувати.

Ягоди відкинути на сито. Додати їх до тіста. Перемішати. Випікати приблизно 50 хвилин при 180°.

Готовий кекс трохи охолодити у формі, перевернути на решітку та дати йому повністю охолонути.