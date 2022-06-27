Рецепти
Шоколадний кекс з черешнею або вишнею. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Черешню можна замінити на вишню.
Інгредієнти:
Тісто:
- цукор 100 гр.
- борошно 150 гр.
- вода 100 мл
- олія 100 мл
- какао-порошок 50 гр.
- яйця 3 шт.
- розпушувач для тіста 1 ч.л.
- сода 1 ч.л.
Начинка:
- черешня 500 гр.
- лікер (краще вишневий) або будь-який міцний алкоголь 50 мл.
- цукор 50 гр.
Черешню можна замінити на вишню або чорну смородину (фото Deoisitphotos)
Черешні помити, видалити кісточки. Засипати ягоди цукром, залити лікером. Перемішати. Залишити на ніч у холодильнику.
У воду всипати какао та перемішати до однорідності. Злегка нагріти. Яйця збити з цукром в пишну світлу масу. Борошно змішати з содою та розпушувачем. У яєчну суміш додати частинами борошно, какао та олію, акуратно перемішувати.
Ягоди відкинути на сито. Додати їх до тіста. Перемішати. Випікати приблизно 50 хвилин при 180°.
Готовий кекс трохи охолодити у формі, перевернути на решітку та дати йому повністю охолонути.
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