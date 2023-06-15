Сезон спаржі дуже короткий. А зберегти цей корисний та дуже смачний продукт хочеться довше. Чи це можливо? Ми знайшли два досить простих способи консервації спаржі на зиму. Для усіх цих способів спаржа має бути свіжа, пружна та соковита.

Заморожена спаржа

Страви, приготовлені із замороженої спаржі, не поступаються стравам із свіжої, хіба що характерний хрускіт зберегти не вийде. Чим швидше ви її заморозите, тим краще. Чим довше лежить свіжозібрана спаржа в холодильнику, тим гірше вона поводитиме себе у замороженому вигляді.



Ретельно промити спаржу. Зачистити стебло, там, де вона потовщується. Також під час чищення вартує посортувати спаржу за довжиною.

Закип'ятити воду. Паралельно набрати холодну воду в глибоку миску. Опустити спаржу в окріп на 2 хвилини. У цей час додати в підготовлену холодну воду кубики льоду, перекласти туди спаржу, щоб охолодження було миттєвим.

Бланшування та моментальне охолодження спаржі у крижаній воді є обов'язковим етапом заморожування. Без бланшування спаржа почорніє та втратить частину смакових якостей, а без моментального охолодження – колір. Висушити стебла на рушнику.

Покласти спаржу у пакети (от тут як раз вартує врахувати її розмір), а пакети – до морозилки. Для того, щоб розморозити спаржу, достатньо заздалегідь дістати її з морозильної камери, перекласти в холодильник. Якщо стебла при розморозці будуть надто м’якими або поламаються, не страшно. З них можна зробити чудовий крем-суп.

Солена спаржа

Інгредієнти:

спаржа 1 кг

сіль 200 гр

цукор 100 гр

Стебла спаржі добре промити, розкласти рівними пучками та зв'язати нитками (сильно не стягувати, щоб не пошкодити стебла). Відправити пучки у киплячу воду, варити приблизно 8-10 хвилин. Покласти у дуже холодну воду (як для заморозки), підсушити рушником та викласти у підготовлені банки. Банки попередньо помити, а потім стерилізувати.

Для розсолу потрібно закип'ятити воду, потім розчинити в ній сіль, цукор і трохи проварити. Розсіл процідити через тканину, щоб не було осаду. За бажанням солі можна додати більше. Охолодити. Залити спаржу.

Стерилізувати банки у великому баняку (як на фото внизу). Через 5 днів слід повторити стерилізацію