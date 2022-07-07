Пропонуємо кілька варіантів збереження зелені та пряних трав на зиму. Усі вони прості та універсальні. Зелень можна висушити, заморозити, зробити ароматну олію, масло чи сіль з травами.

Сушіння зелені

Найпростіший та найпоширеніший спосіб зберегти зелень на зиму – сушіння. Спочатку потрібно перебрати зелень, видаливши пожовкле листя, а потім ретельно помити її у холодній воді. Потім воду потрібно струсити, щоб зелень була максимально сухою.

Сушити можна більшість видів зелені (фото Shutterstock)

Сушити можна більшість видів зелені, зокрема:

кріп;

базилік;

селера;

тархун;

зелена цибуля;

кінза;

фенхель;

кмин;

чебрець;

чабер;

шавлія;

м'ята;

любисток;

меліса.

Не варто сушити салат, часник, кервель. Також петрушку та шпинат краще заморожувати, а не сушити.



Сушити зелень можна просто на повітрі. Для цього зелень потрібно зв'язати гумками або нитками в пучки, підвісити їх листям донизу, щоб доступ повітря до них був хорошим, а сонячні промені на них не потрапляли.

Відстань між пучками має становити близько 7-10 см. На сушіння піде кілька днів. Якщо зелень висушена правильно, вона буде майже такого ж кольору, як і свіжа. Для розвішування пучків підходять горище, балкон, лоджія, веранда або інше приміщення з доброю циркуляцією повітря. У пучках добре сушити петрушку, кріп, кінзу, шавлію.

Відстань між пучками має становити близько 7-10 см (фото Shutterstock)

Також можна сушити порізану зелень, виклавши її на сита, піддони, деко або іншу пласку поверхню. Зелень розкласти тонким шаром. Під час сушіння її необхідно періодично перевертати.

Найкраще сушити зелень в електросушарці. Вимиту, просушену та подрібнену до 1,5-2 см траву помістити в лотки тонким шаром. Якщо у сушарці є функція «Трави», то вибрати її. Якщо така функція відсутня, потрібно виставити температуру на 40-45 градусів. Щоб досягти рівномірного просушування, лотки періодично потрібно буде міняти місцями. Зазвичай процес висушування трав у сушарці займає від двох до шести годин.

Якщо зелень висушена правильно, вона буде майже такого кольору, як і свіжа (фото Shutterstock)

Можливо сушити трави та в духовці. При цьому важливо дотримуватися необхідної температури, оскільки занадто висока температура призводить до пересушування рослин, втрати кольору та цінних речовин. Вимиту та просушену траву помістити на деко з папером для випічки. Шар має бути 1-2 сантиметри. Духовку прогріти до мінімальної температури. Найкраще сушіння відбувається при температурі 40°. Для цього дверцята духовки мають бути прочиненими.

Трав'яна сіль

Можна використовувати будь-яку зелень, її треба просто дрібно нарізати та змішати із сіллю (фото Shutterstock)

Сіль – природний консервант, тому вона ідеально підходить для збереження смаку пряних трав та може зберігатися протягом декількох місяців. Можна використовувати будь-яку зелень, її треба просто дрібно нарізати та змішати із сіллю у співвідношенні 1х1. Потім суміш пересипати в чисту банку та зберігати у холодильнику.

Олія та масло з пряними травами

Тут все дуже просто. Просто потрібно додати зелень у пляшку з оливковою олією та залишити настоятись на 4-6 тижнів. На пучок зелені потрібно 150 мл олії. Перед тим, як додавати олію, зелень потрібно помити та добре висушити на паперовому рушнику. Води не має бути взагалі. Для такого способу ідеально пасують базилік, розмарин, чебрець, тархун, м’ята. Можна робити й суміші пряних трав.

Можна робити й суміші пряних трав (фото Shutterstock)

Також можна заморозити трави в олії у формах для льоду. Для цього потрібно покласти трохи подрібненої зелені у кожний відсік формочок для льоду, залити потім олією. Олію можна замінити розтопленим маслом. Після заморозки можна скласти кубики в спеціальний харчовий контейнер або пакет.

Також можна змішати зелень з м’яким маслом, покласти на харчову плівку, зробити з маси рулет та покласти до морозилки. Потім можна таке масло просто нарізати.

Масло з травами можна просто нарізати (фото Shutterstock)

Найкраще підходять для заморозки в олії чи маслі трави, які використовуються в кулінарії на початку приготування страв: розмарин, шавлія, чебрець, орегано. Можна робити й суміші пряних трав. А кріп, петрушку, м’яту та кінзу краще заморозити без олії чи масла.

Заморожені таким способом трави не слід використовувати для заправки салатів. Їх варто давати до супів, соусів, м'ясних та рибних страв, а також до страв з картоплі та тушкованих овочів.

Заморожена зелень

Можна заморожувати трави окремо, або змішувати їх (фото Shutterstock)

Зелень (петрушку, кріп, кінзу, базилік, м’яту, селеру, любисток) перед заморожуванням обов'язково слід промити та обсушити. Потім порізати дрібно, як на салат, розкласти в маленькі пакетики (порційно) та покласти до морозилки. Також можна покласти порізану зелень у контейнер, який легко відкривається та поставити у морозилку так, щоб вона була завжди під рукою. Якщо зелень правильно заморожена, то її буде легко набирати ложкою просто з контейнера.

Також є гарний спосіб заморозити м'яту. Таким самим способом ми ж заморожувати пелюстки троянди. Потрібно відокремити листочки м’яти. Заморожувати ми будемо лише їх.

Заморожену з льодом м'яту можна додавати до напоїв (фото Shutterstock)

Потрібно наповнити форму для льоду водою на 1/3 та поставите в морозилку. Після того, як вода замерзне, покласти до форми кілька листочків м’яти на кожен кубик льоду, додати воду та знову поставити заморожуватися. Таку м’яту ідеально додавати до напоїв.