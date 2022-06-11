Пампухи з тертою ружею – незмінний атрибут зимових свят. І починати готуватись до них потрібно саме зараз, коли квітне рожа. Але чи варто обмежувати себе лише конфітюром? Не варто. Навіть прив’ялий букет можна буде використати взимку. Ось лише декілька варіантів.

Терта рожа

Беззаперечний хіт та данина традиції

Інгредієнти:

пелюстки 0,5 кг.

цукор 0,5 кг.

лимонна кислота 1 ст.л.

Готуватись до Різдва варто почати уже зараз (фото Shutterstock)

Пелюстки, почищені від білої середини, перетерти з лимонною кислотою та цукром. Перетирати найавтентичніше у ступці. Проте можна використати й м’ясорубку, й блендер і навіть комбайн. Дати постояти мінімум годину, розкласти у чисті та сухі баньки. Зберігати краще у холодильнику. Про всяк випадок нагадуємо, що рецепт пампухів з рожею є тут.

Мармелад з пелюстків

Для мармеладу беремо таку саму запашну чайну рожу, як і на попередній рецепт.



Інгредієнти:

пелюстки 200 гр.

цукор 1 кг.

вода 3 скл.

лимонна кислота 1 ч.л.

желатин 6 ст. л.

Мармелад нагадає про східні солодощі (фото Shutterstock)

Пелюстки помити холодною водою. У каструлі нагріти воду з цукром. Коли цукор розчиниться, опустити у сироп пелюстки та варити 5 хвилин. Потім накрити покришкою та залишити настоюватись 12 годин. Злити сироп через сито та відтиснути пелюстки (нам потрібна рідина, а не пелюстки).

Якщо сироп вийшов надто блідим, то можна окремо закип'ятити пелюстки звичайної червоної троянди. Змішати відвар з сиропом та додати лимонну кислоту. Розвести желатин у гарячому сиропі, процідити ще раз та охолодити.

Якщо немає формочок для мармеладу, рідину можна розлити у пластикову вставку від цукерок чи формочки для льоду. Можна просто вилити у форму тонким шаром, а потім нарізати на прямокутники. Поставити в холодильник до повного застигання.

Сироп із пелюсток троянд

Інгредієнти:

пелюстки троянд 1 кг.

вода 1 л.

сік з 1 лимона

Сироп з троянди можна використовувати по-різному (фото Shutterstock)

Пелюстки помити у холодній воді. Залити водою. Варити на маленькому вогні 30 хвилин. Процідити (нам потрібна рідина, а не пелюстки). До рідини додати цукор, нагріти до кипіння та розчинити цукор. Додати сік лимона.

Розлити у стерилізовані та підігріті банки. Герметично закрити, перевернути догори дном, накрити рушником та залишити до повного охолодження. Сироп додають до млинців, морозива або до напоїв.

Лід з пелюстками троянд

У такий спосіб можна заморожувати різні квіти (фото Shutterstock)У такий спосіб можна заморожувати різні квіти (фото Shutterstock)

Такий лід гарно додавати до келиха з коктейлем, соком або водою.

Потрібно наповнити форму для льоду водою на 1/3 та поставте в морозилку. Після того, як вода замерзне, покласти до форми кілька пелюстків на кожен кубик льоду, додати воду та знову поставити заморожуватися. Так можна заморожувати будь-які їстівні квіти: братчики, фіалки тощо.

Висушені пелюстки троянди

Сушити можна будь-які пелюстки, головне, щоб квітка мала сильний аромат.

Потрібно обережно відірвати пелюстки, намагаючись їх не порвати. А далі їх потрібно висушити зручним способом.

Є різні способи висушити пелюстки (фото Depositphotos)

У мікрохвильовці. На тарілку мікрохвильової печі покласти чисту серветку. Тонким шаром викласти пелюстки. Накрити рушником або серветкою. Увімкнути мікрохвильовку на максимальну потужність на 2 хвилини. Перевернути пелюстки та повторити процедуру. Якщо після цього пелюстки залишаються вологими, перевернути та сушити 30 секунд. Повторювати, поки вони не стануть зовсім сухими.

У духовці. Виставляємо 60-80°. Застелити пергаментом деко. Тонким шаром розкласти пелюстки. Сушити 30 хвилин із відчиненими дверцятами. Кожні 15 хвилин перевертати.

Сушити можна пелюстки будь-якої троянди (фото ZAXID.NET)

На повітрі. Розкласти пелюстки на решітці чи на деко. Дати їм спокій. Перевертати кожні 2-3 дні. Весь процес триває 7 до 10 днів.

В електросушарці. Цей спосіб найлегший. Пелюстки, правда, дуже зменшуються у розмірі, але зберігають колір. Якщо ви сушите ягоди, наприклад полуницю, то можна покласти в один із піддонів пелюстки троянди. Всі будуть пахнути ще краще. Головне не забути, що пелюстки сохнуть швидше, ніж ягоди. Пелюстки сохнуть 5 годин при мінімальній температурі.

Потім їх можна додавати до чаю або в мішечках з тканини покласти до постіли чи одягу.