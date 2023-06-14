Минулого року ми вже сушили, морозили та варили полуницю, щоб мати і взимку смачні та корисні ягоди. Ці рецепти можна переглянути тут. Проте способів зберегти ягоди є набагато більше. Цього літа продовжуємо освоювати способи збереження полуниці.

Заморожені цілі ягоди

Ягоди разом із хвостиками помити та просушити. Потім потрібно поскладати їх у пакети, зав'язати та покласти у морозильну камеру. Важливо, щоб у пакетах не залишалося повітря. Найкраще використовувати пакети із застібками (зіплоки).

Для того, щоб ягоди не змерзлися між собою, їх попередньо варто викласти на таці та заморозити протягом 2-3 години. Потім перекласти у пакети. Трохи бере часу, але воно того варто.

Полуниця з цукром

Інгредієнти:

полуниця 1 кг

цукор 500 г

сік одного великого лимона

Промиті та висушені ягоди подрібнити блендером. Додати до них лимонний сік. Потім засипати цукром, ретельно перемішати та дати настоятися години дві, щоб цукор розчинився. Полуницю викласти у стерильні банки. Таку полуницю краще зберігати у холодильнику. Щоб збільшити термін зберігання можна насипати цукор до самого верху банки та щільно закрутити покришку.

Сушка полуниці в аерогрилі





Полуницю помити, порізати на плястерки та розкласти на решітку. Зазвичай за 1 раз можна вмістити близько кілограма ягід, з яких вийде приблизно 300 гр сушеної полуниці. Сушити ягоди потрібно при температурі 65-70° приблизно 2 години.

Полуниця у власному соці

Помиті ягоди засипати у стерильну банку та поставити її на водяну баню. В міру того, як об’єм ягід зменшується, потрібно досипати полуницю поки вона повністю не осяде (через 15 хвилин). Банки закрутити та перевернути й дати їм вистигнути у такому положенні.

Полуниця з медом

Інгредієнти:

полуниця 1 кг

мед 2 скл.

яблуко 1 шт.

сік одного лимону

Ягоди помити та подрібнити у блендері. Яблуко почистити та натерти на тертці. Полуничне пюре, мед, яблуко та лимонний сік перемішати та кип'ятити у баняку 15 хвилин. Викладають у контейнери, дають охолонути та покладають у морозильну камеру.