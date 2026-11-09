Якщо поспішити, тісто може втратити свою текстуру та погано піднятися під час випікання

Готове листкове тісто допомагає швидко приготувати випічку. Однак результат може вас розчарувати, якщо неправильно розморозити тісто. Якщо поспішити, воно може втратити свою текстуру та погано піднятися під час випікання. DadaGastro розповідає, як правильно розморожувати готове листкове тісто.

Як правильно розморожувати листкове тісто?

Найкраще розморожувати листкове тісто в оригінальному пакованні в холодильнику. Залежно від товщини цей процес може тривати кілька годин або всю ніч.

Не варто залишати його за кімнатної температури чи намагатися прискорити розморожування в мікрохвильовці. Масло між шарами може розтанути, через що вони злипнуться. У результаті під час випікання тісто гірше підніметься й не буде достатньо повітряним і хрустким.

Не занурюйте паковання в холодну воду, навіть якщо поспішаєте. Натомість його можна перемістити на теплішу полицю холодильника. Відкривайте лише тоді, коли тісто повністю розморозиться, а робоча поверхня буде готова.

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