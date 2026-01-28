Якщо тісто розкачувати нерівномірно або хаотично, це може вплинути на текстуру та підйом тіста

Правильне розкачування тіста – важлива частина приготування випічки. Якщо тісто розкачувати нерівномірно або хаотично, це може вплинути на текстуру та підйом тіста під час випікання. УНІАН розповідає, як правильно розкачувати листкове тісто.

Як розкачувати листкове тісто?

Листкове бездріжджове тісто складається з тонких шарів масла та борошна, що вимагають дбайливого підходу. Тому розкачувати його потрібно в одному напрямку, щоб не порвати шари та зберегти їх тонкість. Рухи качалкою в одну сторону допомагають тісту рівномірно розтягнутися, що важливо для такої випічки, як круасани.

Схожі правила діють і для листкового дріжджового тіста. Його теж потрібно розкачувати в одному напрямку, щоб дріжджі залишалися активними, а тісто не втратило повітряні бульбашки. Якщо ви будете рухатись в різних напрямках, деякі місця будуть занадто тонкими або щільними.

Найкраще розкачувати листкове тісто від центру до країв, час від часу повертаючи по колу і з боку на бік. Також дайте тісту «відпочити» після розкачування, щоб уникнути прилипання.