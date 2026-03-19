Напередодні Великодня багато хто шукає альтернативи традиційному фарбуванню яєць у цибулинні. Отримати яскравий жовтий відтінок можна за допомогою доступного інгредієнта. ТСН розповідає, як пофарбувати яйця в жовтий колір без цибулиння.

Як пофарбувати яйця в жовтий колір?

Для фарбування вам знадобиться куркума. Завдяки їй яєчня шкаралупа отримує насичений жовтий колір, як квіт мімози.

Щоб отримати інтенсивний жовтий колір, потрібно приготувати розчин:

У 0,5 літра гарячої води додайте 2–3 столові ложки куркуми. Влийте ще 1–2 столові ложки оцту 9% і всипте дрібку солі. Опустіть яйця в розчин і варіть їх 10–12 хвилин. Залишіть після приготування охолоджуватися просто у рідині.

Також існує й холодний спосіб фарбування за допомогою куркуми. Проте в такому варіанті колір виходить більш ніжним. Для цього вам потрібно: