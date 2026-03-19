Готуємося до Великодня: як пофарбувати яйця в жовтий колір без штучних барвників
Отримати яскравий жовтий відтінок можна за допомогою доступного інгредієнт
Напередодні Великодня багато хто шукає альтернативи традиційному фарбуванню яєць у цибулинні. Отримати яскравий жовтий відтінок можна за допомогою доступного інгредієнта. ТСН розповідає, як пофарбувати яйця в жовтий колір без цибулиння.
Як пофарбувати яйця в жовтий колір?
Для фарбування вам знадобиться куркума. Завдяки їй яєчня шкаралупа отримує насичений жовтий колір, як квіт мімози.
Щоб отримати інтенсивний жовтий колір, потрібно приготувати розчин:
- У 0,5 літра гарячої води додайте 2–3 столові ложки куркуми.
- Влийте ще 1–2 столові ложки оцту 9% і всипте дрібку солі.
- Опустіть яйця в розчин і варіть їх 10–12 хвилин.
- Залишіть після приготування охолоджуватися просто у рідині.
Також існує й холодний спосіб фарбування за допомогою куркуми. Проте в такому варіанті колір виходить більш ніжним. Для цього вам потрібно:
- Приготувати розчин з води, куркуми і оцту (пропорції повинні бути як і в попередньому способі).
- Опустити вже круто зварені яйця в рідину і залишити на 20 хвилин або кілька годин.
- Дайте яйцям висохнути. А щоб крашанки відрізнялися красивим блиском – натріть шкаралупу рослинною олією після фарбування.
