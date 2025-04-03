Щоб дізнатися, чи яйце придатне до споживання, потрібна лише миска або склянка холодної води

Якщо дата на упаковці яєць вже минула, не поспішайте їх викидати. Shuba розповідає, як перевірити, чи свіжі яйця.

Як провести тест на свіжість яєць

Щоб дізнатися, чи яйце придатне до споживання, потрібна лише миска або склянка холодної води. Обережно занурте яйце у воду та подивіться, як воно поводиться:

Якщо яйце опускається на дно і лежить рівно, воно свіже та безпечне для вживання. Якщо яйце тоне, але не лежить рівно й залишається стояти на одному кінці, його безпечно їсти, але воно не таке свіже. Якщо яйце не опускаються на дно, а натомість плаває зверху, воно занадто старе, щоб його можна було безпечно з’їсти, і його слід компостувати або викинути.

Чому несвіже яйце спливає?

Водний тест працює, тому що з часом оболонка яйця стає більш пористою, що дозволяє пропускати через неї більше повітря. Чим більше повітря просочується через шкаралупу, то більшою стає повітряна камера всередині яйця.

Зрештою повітряна камера стає настільки великою, що змушує яйце спливати при зануренні у воду, що означає, що яйце вже не свіже.