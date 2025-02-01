Варені яйця є популярним інгредієнтом у салатах, закусках, супах та сніданках. УНІАН розповідає, щоб досягти бажаної консистенції та зберегти привабливий вигляд яєць, варто дотримуватися кількох простих правил.

Як підготувати яйця до варіння

Щоб шкаралупа яєць не потріскалася при варінні, вони повинні бути кімнатної температури. Для цього витягніть їх з холодильника за годину до варіння і залиште на столі. Якщо у вас немає стільки часу, опустіть їх перед варінням в теплу воду.

Також обов’язково перед варінням промийте яйця під проточною водою.

Щоб яйця легко чистилися, акуратно проколіть їх тонкою голкою з тупого боку, щоб не потріскалася шкаралупа. Проколювати яйце потрібно на кілька міліметрів, щоб пошкодити захисну плівку.

Способи варіння яєць

Теплі яйця кладуть в посуд і заливають холодною водою так, щоб вона повністю їх покрила. Потім яйця потрібно довести до кипіння і відраховувати час після закипання.

На плиті час варіння яєць різної консистенції після закипання наступний:

Яйце у мішечок (напіврідкий білок і рідкий жовток) – 3 хвилини. Яйце некруто (твердий білок і рідкий жовток) – 6-7 хвилин. Яйце круто – 12 хвилин.

Варять яйця на середньому вогні під накритою кришкою.

У мультиварці яйця варять в режимі «варіння» або «суп». Після закипання води виставте на таймері час:

Для яйця некруто – 7 хвилин. Для яйця круто – 14 хвилин.

Щоб зварити яйце круто в мікрохвильовці, потрібно покласти його в чашку, наповнити чашку водою, додати чайну ложку солі і поставити в мікрохвильовку на 10 хвилин при потужності 60% або 500 Вт.

В пароварці яйця варяться некруто 10 хвилин, круто – 18 хвилин.

Що потрібно зробити після варіння яєць

Не варіть яйце довше 20, тому що воно стане гумовим та втратить смак. Після варіння яйця потрібно покласти в посуд з холодною водою на 5-10 хвилин – так вони будуть добре чиститися, а жовток не посиніє. Якщо яйця погано чистяться, значить вони зовсім свіжі. Домашні яйця перед варінням слід протримати в холодильнику мінімум 5 днів.

Щоб перевірити, чи зварилося яйце, покладіть його на стіл і покрутіть. Сирі яйця обертаються повільно, а варені – швидко через більш низьку щільність.