Заморожені продукти можуть бути не менш корисними, зберігаючи поживні речовини та смак надовго

На перший погляд, свіжі продукти здаються найкращим вибором, але це не завжди так. Заморожені продукти можуть бути не менш корисними, зберігаючи поживні речовини та смак надовго. Pixelinform розповідає про 5 продуктів, які варто купувати в замороженому вигляді.

Зелений горошок

Цей продукт є популярним інгредієнтом у салатах, супах і запіканках. Проте свіжий або консервований горошок має обмежений термін придатності: після відкриття банку його потрібно використати протягом тижня.

Переваги заморожування:

Зберігає смакові якості та поживні речовини. Може зберігатися до 6 місяців.

Фрукти та ягоди

Несезонні ягоди, такі як малина, полуниця чи вишня, часто використовують у десертах та смузі. Купівля свіжих ягід у невідповідний сезон може бути дорогим задоволенням, а їхній термін придатності дуже короткий.

Переваги заморожування:

Доступність у будь-який час року. Зберігання протягом тривалого часу без втрати смакових якостей.

Шпинат

Шпинат багатий на вітаміни А, В, С, а також залізо, калій і магній. Проте свіже листя швидко в’яне, навіть якщо зберігати його у холодильнику.

Переваги замороженого:

Термін зберігання замороженого шпинату до року. Продається у зручних порціях, які легко додавати у страви.

Кукурудза

Кукурудза, як і зелений горошок, часто використовується у салатах, гарнірах і запіканках. Консервований варіант має обмежений термін зберігання після відкриття, а свіжа кукурудза доступна лише влітку.

Переваги замороженого:

Зберігає соковитість і текстуру. Заморожена кукурудза частіше за все проходить процес заморозки на піку зрілості.

Морепродукти

Свіжі морепродукти, такі як кальмари, мідії чи лосось, не завжди доступні у магазинах. Заморожені варіанти дозволяють насолоджуватися їхнім смаком у будь-який час.

Переваги замороженого: