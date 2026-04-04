Тісто для пиріжків готується на воді, але виходить не менш пухким. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти

борошно 500–600 г вода 250 мл олія 4 ст. л. цукор 2 ч. л. сіль 1 ч. л. дріжджі сухі 12 г кунжут за смаком капуста тушкована за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Влийте теплу воду в миску, додайте сіль, цукор і дріжджі, перемішайте та залиште на 15 хвилин.

Крок 2 Додайте 2 ст. л. олії та половину борошна, перемішайте й залиште на кілька хвилин.

Крок 3 Всипте решту борошна та замішуйте тісто, додаючи ще 2 ст. л. олії, зробіть його м’яким.

Крок 4 Накрийте тісто та залиште в теплому місці на 1 годину, дайте йому підійти.

Крок 5 Відщипуйте шматочки тіста, формуйте кульки та розплескуйте їх.

Крок 6 Викладайте начинку з капусти та формуйте пиріжки.

Крок 7 Викладайте пиріжки на деко з пергаментом швом донизу. Змастіть поверхню водою або олією, посипте кунжутом і залиште на 15 хвилин.