Пісні пиріжки з капустою. Рецепт дня
Тісто для пиріжків готується на воді, але виходить не менш пухким. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|борошно
|500–600 г
|вода
|250 мл
|олія
|4 ст. л.
|цукор
|2 ч. л.
|сіль
|1 ч. л.
|дріжджі сухі
|12 г
|кунжут
|за смаком
|капуста тушкована
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Влийте теплу воду в миску, додайте сіль, цукор і дріжджі, перемішайте та залиште на 15 хвилин.
Крок 2
Додайте 2 ст. л. олії та половину борошна, перемішайте й залиште на кілька хвилин.
Крок 3
Всипте решту борошна та замішуйте тісто, додаючи ще 2 ст. л. олії, зробіть його м’яким.
Крок 4
Накрийте тісто та залиште в теплому місці на 1 годину, дайте йому підійти.
Крок 5
Відщипуйте шматочки тіста, формуйте кульки та розплескуйте їх.
Крок 6
Викладайте начинку з капусти та формуйте пиріжки.
Крок 7
Викладайте пиріжки на деко з пергаментом швом донизу. Змастіть поверхню водою або олією, посипте кунжутом і залиште на 15 хвилин.
Крок 8
Випікайте при температурі 180 °C 25–30 хвилин до рум’яності.