Під час смаження картопля часто не підрум’янюється, а стає м’якою та водянистою

Молода картопля має ніжну структуру та містить значно більше вологи, ніж звичайна. Саме тому під час смаження вона часто не підрум’янюється, а стає м’якою та водянистою. «Рівне Вечірнє» розповідає, як правильно смажити молоду картоплю, щоб вона не була водянистою.

Чому молода картопля швидко розвалюється?

Через високий вміст вологи молода картопля легко починає тушкуватися замість смаження. Особливо це помітно, якщо картоплю після миття погано просушили або одразу накрили кришкою

Як правильно посмажити молоду картоплю?

Для початку картоплю потрібно ретельно промити від залишків бруду та очистити від шкірки. Після цього кожну картоплину слід висушити паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу.

На сковорідку слід налити шар олії приблизно в 1 сантиметр. Висушену картоплю потрібно викласти в один шар і обсмажити спочатку на сильному вогні близько 5 хвилин, періодично перевертаючи, щоб утворилася скоринка.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Потім вогонь треба зменшити, а сковорідку накрити кришкою і готувати картоплю ще 15–20 хвилин до м’якості. Коли картопля буде готова, ви можете додати до неї зелень та часник.