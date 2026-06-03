Для очищення картоплі можна використати звичайну сіль

Молода картопля має тонку шкірку та ніжний смак, однак її очищення часто займає багато часу. Звичайний ніж не завжди зручний для такої роботи, тому багато хто шукає простіші способи. «Факти» розповідають, як можна швидко очистити молоду картоплю без ножа.

Як можна почистити молоду картоплю?

Для очищення картоплі можна використати звичайну сіль. Для цього способу вам потрібно лише кілька простих речей:

Молода картопля – краще використовувати маленькі або середні бульби. Сіль – кілька ложок. Поліетиленовий пакет.

Як очистити картоплю: