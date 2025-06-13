Після чищення молодої картоплі на руках часто залишається темний та стійкий наліт

Після чищення молодої картоплі на руках часто залишається темний та стійкий наліт. А звичайне мило з ним не справляється, але є кілька перевірених способів, які допоможуть швидко повернути рукам чистий вигляд. Shuba розповідає, чим можна відмити руки після молодої картоплі.

Чим можна відмити руки після молодої картоплі?

Харчова сода

Суперуніверсальний продукт, який потрібен не тільки для випічки. Сода чудово впорається з плямами після чищення картоплі. Вам потрібно змочити руки в теплій воді, посипати забруднені місця содою та потерти пальці м’якою щіткою або пемзою.

Мило та гідроперит

Щоб відмити руки від плям, нам потрібна мильна суміш. Спочатку треба натерти 50 г звичайного або господарського мила, додати його в 500 мл води, а потім змішати.

Після цього додайте в суміш дві пігулки гідропериту, що продаються в аптеці, і нанесіть на шкіру рук на 20 хвилин. А після цього змийте та зволожте руки кремом або лосьйоном.

Лимон або лимонна кислота

Такий засіб потрібно використовувати обережна та дозовано або розчиняти його у воді, адже він може пересушити шкіру рук. Натріть руки лимоном або лимонною кислотою, почекайте, доки висохне сік чи розчин, і змийте водою. Після цього обов’язково нанесіть на шкіру зволожувальний крем, бажано з вмістом олій.

Помідор

Незвичний, але чудовий спосіб позбутися плям після чищення молодої картоплі. На шкіру рук потрібно нанести сік помідора та залишити на 10 хвилин. Після цього помийте руки під проточною водою та зволожте їх кремом.

Вазелін, гліцерин, гідрофільне масло

Змастіть руки вазеліном, гліцерином або гідрофільним маслом. Олійна основа «підніме» всі забруднення на поверхню шкіри. Потримайте так кілька хвилин, а потім вимийте руки з милом.