Невчасне підсолювання води може призвести до зміни смаку, а також часу приготування

Солити картоплю можна по-різному, проте для кожного зі способів приготування є певні правила, яких варто дотримуватись. Адже невчасне підсолювання води може призвести до зміни смаку, а також часу приготування. Розповідаємо, коли краще солити картоплю, щоб вона була ароматною та смачною.

Коли потрібно солити картоплю?

Варена картопля

Для вареної картоплі у вас є декілька варіантів, як та коли додавати сіль:

Солити картоплю через 5- 7 хвилин після закипання, адже тоді вона менше розварюється. Ви можете додати кілька зубчиків часнику в процесі варіння, щоб картопля вийшла ароматнішою. Посолити відварену картоплю вже в готовому вигляді. Для цього злийте воду, а потім додайте приправу та шматок масла. Після цього двічі струсіть каструлю, притримуючи кришку, щоб приправа та масло рівномірно розподілились по картоплі. Не солити картоплю при варінні, а поставити сіль на стіл і запропонувати кожному додати спецію на свій смак.

Пюре

Для пюре картоплю варять у воді, яку солять або в момент закипання, або після цього, протягом 5-10 хвилин. Важливо не пересолити страву, оскільки потім цю помилку буде важко виправити. Для оптимального смаку можна додавати сіль під час додавання молока до картоплі.

Смажена картопля

Під час смаження не варто додавати сіль одразу до картоплі, адже це може призвести до отримання м’якої текстури. Для того, щоб отримати ідеальну хрустку скоринку варто посипати картоплю сіллю не раніше, ніж за 5-7 хвилин до повної готовності.

А якщо це картопля фрі – солити її потрібно тільки в тарілці, інакше вона не хрумтітиме.

У кожушках

Варити картоплю зі шкіркою, яку зазвичай використовують для салатів, слід у несолоній воді. Але якщо ви плануєте просто з’їсти картоплю у кожушках, то солити її потрібно в момент закипання.



За матеріалами Ukr.Media та «24 канал».