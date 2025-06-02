Щоб перевірити, чи готова картопля, проколіть її виделкою чи зубочисткою

Час варіння картоплі залежить від її сорту, розміру та навіть способу приготування. Проте якщо дотримуватися кількох простих порад, картопля вийде ідеальною. Shuba розповідає, скільки потрібно варити картоплю, щоб вона була м’яка.

Скільки потрібно варити картоплю?

Найшвидше вариться молода картопля – її достатньо проварити до 15 хвилин. Звичайна стара картопля готується до 25 хвилин, а картопля в кожушках вариться аж до пів години.

Так само ви витратите 15 хвилин, якщо наріжете стару картоплю дрібними кубиками перед варінням.

Якщо ви хочете отримати м’яку та соковиту картоплю, її потрібно варити під кришкою. Тоді картоплини вбиратимуть рідину та лишатимуться водянистими.

Сухувату картоплю, що добре тримає форму, потрібно готувати без кришки. Можна також перевертати картоплю або шматочки для рівномірного проварювання.

Як перевірити, чи готова картопля?

Щоб перевірити, чи готова картопля, проколіть її виделкою чи зубочисткою. Готову картоплю ви можете проткнути наскрізь.