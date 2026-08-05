Секрет не лише в кефірі: що робить оладки високими й ніжними
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Перед тим як приготувати оладки, слід запам’ятати кілька важливих правил
Пишні оладки залежать не тільки від кефіру, а й від кількох важливих деталей під час приготування тіста та смаження. УНІАН розповідає, як приготувати високі та ніжні оладки.
Перед тим як приготувати оладки, слід запам’ятати кілька важливих правил:
- Обирати слід кислий кефір, краще трьох або чотириденної давності.
- Яйця та кефір мають бути кімнатної температури, тому дістаньте їх із холодильника заздалегідь.
- Тісто має бути густим, тому краще додати більше борошна, ніж менше.
- Не додавайте соду в кефір, адже вона одразу почне виділяти бульбашки повітря, які лопнуть ще до смаження. У результаті оладки просто опадуть і стануть тонкими. Соду слід всипати в уже готове тісто з борошном і яйцем.
- Смажте оладки на сковороді з товстим дном і на добре розігрітій олії.
Завдяки цим правилам, ви гарантовано отримаєте високі оладки.
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