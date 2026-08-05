Перед тим як приготувати оладки, слід запам’ятати кілька важливих правил

Пишні оладки залежать не тільки від кефіру, а й від кількох важливих деталей під час приготування тіста та смаження. УНІАН розповідає, як приготувати високі та ніжні оладки.

Перед тим як приготувати оладки, слід запам’ятати кілька важливих правил:

Обирати слід кислий кефір, краще трьох або чотириденної давності. Яйця та кефір мають бути кімнатної температури, тому дістаньте їх із холодильника заздалегідь. Тісто має бути густим, тому краще додати більше борошна, ніж менше. Не додавайте соду в кефір, адже вона одразу почне виділяти бульбашки повітря, які лопнуть ще до смаження. У результаті оладки просто опадуть і стануть тонкими. Соду слід всипати в уже готове тісто з борошном і яйцем. Смажте оладки на сковороді з товстим дном і на добре розігрітій олії.

Завдяки цим правилам, ви гарантовано отримаєте високі оладки.