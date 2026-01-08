Між содою та розпушувачем є деякі відмінності, які впливають на текстуру готової випічки

Щоб оладки виходили повітряними та м’якими, важливо правильно підібрати розпушувач – саме він відповідає за «підйом» тіста. Але між содою та розпушувачем є деякі відмінності, які впливають на текстуру готової випічки. Food52 розповідає, що ж обрати, щоб тісто для оладок було пухким.

Що варто додати в оладки?

Розпушувач, як і харчова сода – це хімічний розпушувач, що виготовляється з бікарбонату натрію та слабкої кислоти, такої як бітартрат калію.

Харчова сода необхідна для випічки, але саме розпушувач робить оладки та печиво такими пухкими та неймовірно легкими. Розпушувач, який можна купити у магазині, утворює бульбашки двома способами: коли його змішують з вологими інгредієнтами, а потім – коли нагрівають. Хімічний склад розпушувача означає, що випічка буде легшою та пухкішою порівняно з тією, що буде виготовлена лише з харчовою содою.

І тісто для оладок – ідеальний приклад такої взаємодії. Коли розпушувач додають до суміші борошна, молока, яєць, олії та цукру, починають утворюватися бульбашки. І коли ви викладатимете тісто на сковорідку, вони продовжуватимуть пузиритися та підійматися під час випікання.