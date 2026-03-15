Андрути з кукурудзяними паличками. Рецепт дня0
До теми
Андрути з кукурудзяними паличками – простий домашній десерт без випікання, який багатьом знайомий з дитинства. У родинах його часто називали лінивим мурашником через карамельну начинку з паличок і згущеного молока. Готується десерт дуже швидко, а виходить солодким, хрумким і ніжним водночас. Чудовий варіант до чаю або для святкового столу. Рецепт від Cook with me at home.
Інгредієнти
|варене згущене молоко
|470 г
|масло
|70 г
|вафлі (андрути)
|4 шт.
|кукурудзяні палички
|140 г
|мак
|2–3 ст. л. (за бажанням)
Спосіб приготування:
Крок 1
Викладіть варене згущене молоко у невелику каструлю. Додайте масло та нагрівайте на невеликому вогні, постійно помішуйте до повного розтоплення масла. Зніміть суміш з вогню та перемішайте до однорідності.
Крок 2
Змастіть одну вафлю частиною карамельної суміші та накрийте другою вафлею. Змастіть так само ще одну пару вафель.
Крок 3
Накрийте вафлі дошкою або невеликим вантажем, щоб вони добре з’єдналися.
Крок 4
Висипте кукурудзяні палички у глибоку миску.
Крок 5
Додайте решту карамельної маси та, за бажанням, мак.
Крок 6
Перемішайте обережно, щоб кожна паличка вкрилася сумішшю.
Крок 7
Викладіть на дно роз’ємної форми одну пару змащених вафель. Викладіть зверху палички та добре втрамбуйте. Накрийте другою парою вафель.
Крок 8
Поставте зверху щось важке та залиште десерт настоюватися на кілька годин.