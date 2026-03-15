Андрути з кукурудзяними паличками – простий домашній десерт без випікання, який багатьом знайомий з дитинства. У родинах його часто називали лінивим мурашником через карамельну начинку з паличок і згущеного молока. Готується десерт дуже швидко, а виходить солодким, хрумким і ніжним водночас. Чудовий варіант до чаю або для святкового столу. Рецепт від Cook with me at home.

Інгредієнти варене згущене молоко 470 г масло 70 г вафлі (андрути) 4 шт. кукурудзяні палички 140 г мак 2–3 ст. л. (за бажанням) Спосіб приготування: Крок 1 Викладіть варене згущене молоко у невелику каструлю. Додайте масло та нагрівайте на невеликому вогні, постійно помішуйте до повного розтоплення масла. Зніміть суміш з вогню та перемішайте до однорідності. Крок 2 Змастіть одну вафлю частиною карамельної суміші та накрийте другою вафлею. Змастіть так само ще одну пару вафель. Крок 3 Накрийте вафлі дошкою або невеликим вантажем, щоб вони добре з’єдналися. Крок 4 Висипте кукурудзяні палички у глибоку миску. Крок 5 Додайте решту карамельної маси та, за бажанням, мак. Крок 6 Перемішайте обережно, щоб кожна паличка вкрилася сумішшю. Крок 7 Викладіть на дно роз’ємної форми одну пару змащених вафель. Викладіть зверху палички та добре втрамбуйте. Накрийте другою парою вафель. Крок 8 Поставте зверху щось важке та залиште десерт настоюватися на кілька годин.