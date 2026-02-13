Печиво до кави з трьох інгредієнтів. Рецепт дня0
Печиво з трьох інгредієнтів – простий і швидкий спосіб приготувати натуральний десерт без борошна та масла. Воно виходить м’яким, злегка тягучим усередині та має приємний карамельний аромат. Секрет смаку – у нерафінованому тростинному цукрі панела, який додає глибокий післясмак і легку пряність. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Банан
|1 шт.
|Пластівці вівсяні
|2 ст. л.
|Цукор тростинний панела
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте банан від шкірки та розімніть його виделкою до стану однорідного пюре.
Крок 2
Додайте вівсяні пластівці та панелу, перемішайте до утворення щільної однорідної маси. За бажанням злегка подрібніть пластівці в блендері для ніжнішої текстури.
Крок 3
Сформуйте невеликі печивка та викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
Крок 4
Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 15–18 хвилин до золотистих країв. Не пересушіть – залишіть серединку трохи м’якою.
Крок 5
Зберігайте печиво в контейнері в холодильнику до 3 днів або заморозьте про запас.