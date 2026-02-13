Печиво з трьох інгредієнтів – простий і швидкий спосіб приготувати натуральний десерт без борошна та масла. Воно виходить м’яким, злегка тягучим усередині та має приємний карамельний аромат. Секрет смаку – у нерафінованому тростинному цукрі панела, який додає глибокий післясмак і легку пряність. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Банан 1 шт. Пластівці вівсяні 2 ст. л. Цукор тростинний панела 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте банан від шкірки та розімніть його виделкою до стану однорідного пюре.

Крок 2 Додайте вівсяні пластівці та панелу, перемішайте до утворення щільної однорідної маси. За бажанням злегка подрібніть пластівці в блендері для ніжнішої текстури.

Крок 3 Сформуйте невеликі печивка та викладіть їх на деко, застелене пергаментом.

Крок 4 Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 15–18 хвилин до золотистих країв. Не пересушіть – залишіть серединку трохи м’якою.