Банановий пиріг з чорницею. Рецепт дня0
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Банановий пиріг з чорницею – це проста у приготуванні випічка з вологим тістом і приємним ягідно-ванільним ароматом. Рецепт походить з англійської кухні й добре підходить для використання стиглих бананів та свіжих ягід. Shuba пише про особливості приготування та покроковий рецепт.
Інгредієнти:
- 125 г;
- 150 г;
- 5 мл;
- 1 шт.;
- 2 шт.;
- 1/2 скл.;
- 90 г;
- 60 мл;
- 20 г.
Спосіб приготування:
Спочатку змастіть прямокутну форму для кексу олією і вистеліть пергаментом. Духовку розігрійте до 170 °C.
Чорницю промийте, обсушіть, пересипте в миску, додайте одну столову ложку крохмалю та акуратно перемішайте.
Банани очистьте й розімніть виделкою до стану пюре. У глибокій каструлі на середньому вогні розтопіть вершкове масло з цукром, додайте ванільний екстракт. Коли цукор розчиниться, зніміть каструлю з плити й додайте бананове пюре, яйце, добре перемішайте.
Потім просійте борошно, влийте молоко та збийте тісто до однорідності. Обережно введіть підготовлену чорницю.
Вилийте тісто у форму, посипте зверху цукром і випікайте близько 45 хвилин, готовність перевірте шпажкою. Дайте пирогу охолонути у формі, потім обережно переверніть і викладіть на тарілку.