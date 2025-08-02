Банановий пиріг з чорницею – це проста у приготуванні випічка з вологим тістом і приємним ягідно-ванільним ароматом. Рецепт походить з англійської кухні й добре підходить для використання стиглих бананів та свіжих ягід. Shuba пише про особливості приготування та покроковий рецепт.

Інгредієнти:

масло вершкове – 125 г;

125 г; цукор – 150 г;

150 г; екстракт ванілі – 5 мл;

5 мл; яйця курячі – 1 шт.;

1 шт.; банани – 2 шт.;

2 шт.; чорниця – 1/2 скл.;

1/2 скл.; борошно пшеничне – 1 90 г;

90 г; молоко – 60 мл;

60 мл; крохмаль кукурудзяний – 20 г.

Спосіб приготування:

Спочатку змастіть прямокутну форму для кексу олією і вистеліть пергаментом. Духовку розігрійте до 170 °C.

Чорницю промийте, обсушіть, пересипте в миску, додайте одну столову ложку крохмалю та акуратно перемішайте.

Банани очистьте й розімніть виделкою до стану пюре. У глибокій каструлі на середньому вогні розтопіть вершкове масло з цукром, додайте ванільний екстракт. Коли цукор розчиниться, зніміть каструлю з плити й додайте бананове пюре, яйце, добре перемішайте.

Потім просійте борошно, влийте молоко та збийте тісто до однорідності. Обережно введіть підготовлену чорницю.

Вилийте тісто у форму, посипте зверху цукром і випікайте близько 45 хвилин, готовність перевірте шпажкою. Дайте пирогу охолонути у формі, потім обережно переверніть і викладіть на тарілку.