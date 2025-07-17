Цей канадський пиріг з вишнями – чудове поєднання розсипчастого пісочного тіста та соковитої начинки. Його верхівку прикрашає повітряна меренга. Рецептом ділиться Shuba. Інгредієнти Для тіста: борошно пшеничне – 350 г;

масло – 150 г;

жовтки – 5 г;

цукор – 150 г;

цукор ванільний – 10 г. Для меренги: яєчний білок – 5 шт;

цукор – 200 г. Для начинки: вишня – 450 г. Для змащування форми: борошно пшеничне – 15 г;

масло – 15 г. Спосіб приготування Якщо ви використовуєте свіжу вишню, її потрібно ретельно промити та видалити кісточки, а потім обсушити на рушнику. Проте заморожену вишню потрібно заздалегідь дістати з морозилки та дати повністю розморозитися в друшляку, щоб стекла зайва рідина. Це дуже важливий момент, адже інакше пиріг може вийти надто мокрим. Для тіста потрібно розділити яйця на білки та жовтки у дві окремі миски. У великій мисці з’єднайте борошно та нарізане кубиками холодне масло. Розітріть масло з борошном руками до отримання дрібної крихти. В окремій мисці з’єднайте яєчні жовтки, 150 грам цукру та ванільний цукор. Добре розітріть вінчиком суміш до однорідності. Додайте жовткову суміш до масляно-борошняної крихти та швидко замісіть тісто. Місити тісто потрібно поки воно не збереться в кулю та не стане однорідним. Після цього тісто потрібно загорнути в харчову плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин. Розігріти духовку потрібно до 220°C, а форму застелити пергаментом, перед цим змастивши його маслом. Форму краще обирати роз’ємну, діаметром 24-26 см. Дістаньте тісто з холодильника та розкачайте його між двома аркушами пергаментного паперу в коло, діаметр якого трохи більше за форму. Обережно перенесіть тісто в підготовлену форму, формуючи бортики. Зайве тісто потрібно обрізати з обох боків. Притрусіть корж борошном або крохмалем, а потім викладіть підготовлену вишню рівномірно на дно коржа. Поставте пиріг з вишнею в розігріту духовку та випікайте приблизно 30-35 хвилин. Час випічки може змінюватися залежно від духовки. Корж має стати золотистим з обох боків, а вишня – трошки розм’якшитися. Щоб приготувати меренгу, у чистій сухій мисці потрібно збити яєчні білки міксером на високій швидкості до отримання пишної білої піни. Продовжуючи збивати, поступово по 1 столовій ложці додавайте 200 грамів цукру. Збивайте, доки меренга не стане щільною та добре триматиме форму. Коли пиріг буде готовий, його потрібно дістати з духовки, а після обережно викласти збиті білки рівним шаром на гарячу вишню. Зменште температуру духовки до 160°C-170°C. Поставте пиріг у духовку на 10-15 хвилин, доки меренга не стане золотистою. Слідкуйте, щоб меренга не згоріла. Готовий пиріг дістаньте з духовки та дайте йому повністю охолонути у формі.

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