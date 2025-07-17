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Пиріг з вишнями по-канадськи. Рецепт дня0
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Цей канадський пиріг з вишнями – чудове поєднання розсипчастого пісочного тіста та соковитої начинки. Його верхівку прикрашає повітряна меренга. Рецептом ділиться Shuba.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно пшеничне – 350 г;
- масло – 150 г;
- жовтки – 5 г;
- цукор – 150 г;
- цукор ванільний – 10 г.
Для меренги:
- яєчний білок – 5 шт;
- цукор – 200 г.
Для начинки:
вишня – 450 г.
Для змащування форми:
- борошно пшеничне – 15 г;
- масло – 15 г.
Спосіб приготування
- Якщо ви використовуєте свіжу вишню, її потрібно ретельно промити та видалити кісточки, а потім обсушити на рушнику. Проте заморожену вишню потрібно заздалегідь дістати з морозилки та дати повністю розморозитися в друшляку, щоб стекла зайва рідина. Це дуже важливий момент, адже інакше пиріг може вийти надто мокрим.
- Для тіста потрібно розділити яйця на білки та жовтки у дві окремі миски.
- У великій мисці з’єднайте борошно та нарізане кубиками холодне масло.
- Розітріть масло з борошном руками до отримання дрібної крихти.
- В окремій мисці з’єднайте яєчні жовтки, 150 грам цукру та ванільний цукор. Добре розітріть вінчиком суміш до однорідності.
- Додайте жовткову суміш до масляно-борошняної крихти та швидко замісіть тісто. Місити тісто потрібно поки воно не збереться в кулю та не стане однорідним.
- Після цього тісто потрібно загорнути в харчову плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Розігріти духовку потрібно до 220°C, а форму застелити пергаментом, перед цим змастивши його маслом. Форму краще обирати роз’ємну, діаметром 24-26 см.
- Дістаньте тісто з холодильника та розкачайте його між двома аркушами пергаментного паперу в коло, діаметр якого трохи більше за форму.
- Обережно перенесіть тісто в підготовлену форму, формуючи бортики. Зайве тісто потрібно обрізати з обох боків.
- Притрусіть корж борошном або крохмалем, а потім викладіть підготовлену вишню рівномірно на дно коржа.
- Поставте пиріг з вишнею в розігріту духовку та випікайте приблизно 30-35 хвилин. Час випічки може змінюватися залежно від духовки. Корж має стати золотистим з обох боків, а вишня – трошки розм’якшитися.
- Щоб приготувати меренгу, у чистій сухій мисці потрібно збити яєчні білки міксером на високій швидкості до отримання пишної білої піни.
- Продовжуючи збивати, поступово по 1 столовій ложці додавайте 200 грамів цукру. Збивайте, доки меренга не стане щільною та добре триматиме форму.
- Коли пиріг буде готовий, його потрібно дістати з духовки, а після обережно викласти збиті білки рівним шаром на гарячу вишню.
- Зменште температуру духовки до 160°C-170°C. Поставте пиріг у духовку на 10-15 хвилин, доки меренга не стане золотистою. Слідкуйте, щоб меренга не згоріла.
- Готовий пиріг дістаньте з духовки та дайте йому повністю охолонути у формі.
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