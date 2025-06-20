Сезон полуниці – в самому розпалі, і саме час насолодитися цими запашними ягодами не лише свіжими, а й у випічці. Заливний пиріг із полуницею – чудовий варіант для літнього десерту: простий у приготуванні, але дуже смачний. У ньому добре поєднується пухке тісто на кефірі та солодка, трохи кислувата ягода. Краще брати роз’ємну форму діаметром 25 см. Якщо ви візьмете меншу і пиріг буде вищим за 3-4 см, краї пропечуться, а центр – ні.

Інгредієнти:

борошно – 350 г;

яйця – 3 шт.;

ванільний цукор – 8 г;

цукор – 150 г;

кефір 2,5% – 250 г;

вершкове масло 72,5% – 100 г (+25 г для змащування форми);

розпушувач – 1,5 ч. л.;

полуниця – 300 г;

сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

Увімкніть духовку на 180 градусів. Дістаньте з холодильника масло та кефір, щоб вони нагрілися до кімнатної температури, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Збийте яйця з цукром до білого кольору і значного збільшення в об’ємі.

Розтопіть вершкове масло. Додайте його разом із кефіром до збитих яєць і добре перемішайте.

З'єднайте просіяне борошно з розпушувачем, сіллю та ванільним цукром. Всипте сухі інгредієнти в рідку суміш і перемішайте до однорідного тіста.

Змастіть форму для запікання вершковим маслом і злегка притрусіть борошном. Вилийте тісто у форму.

Підготуйте полуницю: обріжте хвостики і занурте ягоди цілими в тісто.

Випікайте приблизно 50 хвилин. Готовність перевірте дерев’яною паличкою – вона має вийти сухою.

За бажанням посипте готовий пиріг цукровою пудрою перед подачею.