Сезон полуниці досі триває, і солодкі соковиті ягоди продовжують заповнювати торгові прилавки на ринках і в магазинах. Якщо ви не знаєте, що приготувати з полуниці, а заморочуватись не хочеться, тоді читайте підбірку полуничних рецептів від ZAXID.NET і готуйте найкращі страви. Щоб перейти на сторінку з рецептом, натисніть на назви страв.

Пухкі пиріжки з полуницею

Пиріжки на дріжджах за смаком нагадують бабусині з дитинства. Пухке тісто і солодка ягода – чудове поєднання, яке сподобається всій сім’ї.

Сметанний торт з полуницею

Смачний літній торт, дуже простий у приготуванні. Полуницю можна замінити на іншу улюблену ягоду.

Полуничне морозиво

Охолоджуючий полуничний десерт – саме те, що потрібно у спекотну літню пору. Морозиво готується дуже швидко і з мінімальною кількістю інгрідієнтів.

Листкові тістечка з полуницею

Цей десерт особливо легкий тим, що основний інгредієнт, листкове тісто, можна придбати уже готовим. А це значно спрощує рецепт і скорочує час приготування.

Полуничний мус

Ідеальний рецепт, коли не хочеться нічого пекти, але хочеться полуничного десерту.

Полуничний заливний пиріг з пісочного тіста

Легке заливне тісто готується лише з чотирьох інгредієнтів. Якщо ви шукали рецепт швидкої випічки без замішування тіста, тоді цей чудово підійде вам.

Як зберегти полуницю на зиму?

Якщо цього літа ви з’їли уже багато полуниці і хочете залишити смачну ягоду на зиму, то у ZAXID.NET є 5 різних способів, як зберегти полуницю на зиму.