Щоб спростити собі життя, ми готуватимемо цей десерт з готового листкового тіста.

Інгредієнти:

тісто листкове бездріжджове 300 г

полуниця 200 г

яйце (жовток) 1 шт.

цукор 1 ст. л.

крохмаль картопляний 1,5 ч. л.

цукор ванільний 1 ч. л.

борошно (для присипки столу) 0,5 ст. л.

Так можна зробити тістечка з будь-якими ягодами (фото Depositphotos)

Заморожене листкове тісто дістати з розморозити. Полуницю перебрати, обірвати хвостики та помити. Висушити полуницю рушником та дати їй трохи підсохнути. Полуницю розрізати на половинки (велику – на четвертинки).

Нагріти духовку до 220°. Присипати стіл борошном. Тісто розкачати в тонкий шар. Розрізате тісто на прямокутники чи квадрати.

З одного боку кожного шматочка тіста викласти по кілька ягід полуниці. Присипати полуницю картопляним крохмалем, цукром (трохи залишивши для посипання тістечок перед випіканням) та ванільним цукром. На вільному краю тіста кожного тістечка зробити по кілька наскрізних надрізів.

Відокремте яєчний жовток від білка. Жовток змішати з 1 ч. л. води. Змастити краї тіста з одного боку жовтковою сумішшю. Накрити частину тіста з начинкою вільним краєм тіста та скріпити краї виделкою. Деко застелити пергаментом. Перекласти тістечка на деко. Змастити залишками жовткової сумішші та присипати цукром, що залишився. Випікати тістечка з полуницею приблизно в 20 хвилин.