Вишневий пиріг – чудове поєднання кисло-солодкого вираженого смаку, який люблять всі. В сезон достигання ягід саме час приготувати його за легким рецептом від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Інгредієнти:

пшеничне борошно – 125 г;

яйця – 2 шт.;

розпушувач для тіста – 1 ч. л.;

цукор (до смаку) – 180-200 г;

ванільний цукор – 10 г;

ядра волоського горіха – 100 г;

вишні (без кісточок) – 400 г;

цукрова пудра – 1 ст. л.;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Для приготування цього пирога обирайте великі стиглі вишні. Якщо використовуєте заморожені ягоди, можете покласти їх до тіста не до кінця розмороженими – вони все одно дійдуть у духовці.

Приготуйте всі складники для пирога з вишнями та горіхами. Помийте та очистьте вишні від плодоніжок та кісточок.

Включіть розігріватися духовку на 180 градусів. У великий посуд розбийте яйця, додайте звичайного та ванільного цукру . Змішайте всі інгредієнти віничком до однорідної й не дуже пишної маси. Не збивайте до стану піни.

Ножем подрібніть волоські горіхи.

Просійте борошно через сито. Всипте до нього розпушувач, дрібку солі, перемішайте та додайте в посуд з цукром та яйцями. Все перемішайте до отримання однорідної консистенції. Тісто має нагадувати дуже густу сметану.

Всипте до тіста подрібнені волоські горіхи та підготовлені вишні. Добре перемішайте, щоб рівномірно розподілити їх по всьому тісту.

Візьміть форму для запікання, застеліть її пергаментом, таким чином пиріг буде легко дістати з форми. Залийте готове тісто в форму і рівномірно розподіліть його. Тісто має бути трохи нижче рівня бортика, бо в процесі випікання воно ще трохи підніметься.

Відправте форму в розігріту духовку приблизно на 25-30 хвилин. Перевіряйте готовність пирога за допомогою дерев'яної шпажки або звичайної зубочистки.

Готовий пиріг дістаньте з духовки й дайте йому охолонути в формі до кімнатної температури.