Сезон ревеню дуже короткий, тому, щоб могти насолодитися сезонним овочем і взимку саме час зробити з нього варення.

Найпростішим рецептом варення з ревеню поділився «Кулінаріум».

Інгредієнти:

ревінь – 1 кг;

цукор – 1,5 кг.

Процес приготування:

Стебла ревеню ретельно вимити, обсушити і очистити від волокон. Очищений ревінь нарізати. Спосіб нарізки оберіть самостійно. Якщо бажаєте, щоб шматочки ревеню були найбільш відчутні, наріжте великими кубиками.

Нарізані стебла ревеню викласти у ємність з товстим дном. Додати половину необхідної кількості цукру. Залишіть настоюватися приблизно на 12 годин, прикривши кришкою або чистим кухонним рушником, за цей час ревінь пустить достатню кількість власного соку, а цукор повністю розтане.

Сік, який пустить нарізаний ревінь, злити в глибоку металеву ємність – додати решту цукру. Поставити на повільний вогонь, постійно помішуючи, довести до кипіння. Висипати шматочки ревеню і варити приблизно 5-7 хвилин. Піну, що утворюється, варто знімати.

Готову суміш зняти з вогню. Повністю остудити і через 12 годин знову довести до кипіння.

Час підготувати банки: ретельно вимити і стерилізувати в мікрохвильовій печі, духовці або на водяній бані. Банки повинні бути повністю сухими.

Акуратно розлити варення з ревеню по стерильних банках. Гарячі банки з ароматним варенням добре закрити кришками, попередньо обдавши окропом, а потім перевернути їх догори дном.

Залишити в такому вигляді до повного охолодження, загорнувши теплою ковдрою або рушником.

Повністю остигле варення можна пробувати вже на наступний день.