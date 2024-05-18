Сезон полуниці розпочався. Якщо ви шукаєте цікавий рецепт з цією ягодою, ZAXID.NET пропонує рецепт пухких пиріжків на дріжджах.

Інгредієнти:

борошно – 270 г.;

дріжджі – 7 г.;

сіль – ½ ч. л.;

цукор – 1 ст.л.:;

молоко – 130 мл.;

масло вершкове – 10 г.;

полуниця – 400 г.;

цукор;

яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

Дріжджі розвести у 30 мл теплого молока. Борошно замішати з 1 ст. л. цукру й сіллю. Влити дріжджі та решту молока такої ж температури. Ретельно перемішати , тісто має бути крутим. Всередину покласти шматок м’якого вершкового масла та замісити тісто. Вимішувати потрібно 5-7 хвилин, поки воно не стане однорідним.

Накрити рушником та поставити в тепле місце для бродіння. Обминати тісто потрібно двічі – через 40 і 70 хвилин. Потім залишити його підрости вдвічі, на це знадобиться ще 40 хвилин.

З тіста зробити 6 рівних однакових кульок. Кожен шматок тіста ще помʼяти, не додаючи борошна, залишити на 15 хвилин у теплому місці. Кожну кульку тіста розкатати. Всередину всипати цукор, та покласти 3-4 нарізані або цілі полуниці. Змочити краї тіста водою та ретельно зліпити.

Викласти на деко, залишити заготовлені пиріжки ще на 10-15 хвилин, за цей час збити жовток та змастити пиріжки. Розігріти духовку до 220°С. Пекти 10-12 хвилин.