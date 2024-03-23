У 1996 році вийшов перший роман «Гра престолів» Джорджа Мартіна, який надихнув не лише кінематографістів на створення культового серіалу, а й Челсі Монро-Кассель та Саріен Лерер на створення блогу, а потім і кулінарної книги. В основу меню автори поклали гастрономічні описи Джорджа Мартіна з циклу романів «Пісня льоду та полум’я».

Пропонуємо в очікуванні приквела приготувати лимонні тістечка, які їла Санса Старк у Червоному замку. Автори кулінарної книги «Бенкет льоду та полум’я» назвали їх печивом, але ця страва більше схожа на пиріг з глазур'ю.

Інгредієнти:

Тісто

масло 200 г

цукор 20 г

яйця 3 шт.

борошно 400 г

розпушувач 1 ч.л.

сода 1/4 ч. л.

сіль 1/4 ч.л.

лимонна цедра 2 ст.л.

лимонний сік 100мл.

молоко 250мл.

Глазур

цукрова пудра 200 г

лимонний сік 40 мл.

масло 20 г

Можна прикрасити горішками (фото Depositphotos)

Вершкове масло збити з цукром до кремоподібного стану. По одному додати яйця, добре збиваючи після кожного. Додати лимонний сік та цедру, перемішати. Додати половину борошна, розпушувач, сілль та соду, перемішати. Влити половину молока, перемішати. Додати другу половину борошна, перемішати, додати решту молока, перемішати.

Перекласти тісто в змащену олією та застелену пергаментом форму, розрівняти. Пекти у розігрітій заздалегідь до 180° духовці приблизно 40 хвилин. Перевірити сірником: при проколюванні тіста він має залишитись сухим. Витягнути та охолодити.

Для глазурі з'єднати цукрову пудру та лимонний сік та збити на водяній бані до однорідного стану. У процесі додати м'яке масло.

Розрізати корж на кубики та змастити глазур'ю.

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