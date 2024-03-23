Стрімінговий сервіс HBO випустив одразу два трейлера другого сезону фентезі-серіалу «Дім дракона» (House of the Dragon), що є приквелом знаменитої «Гри престолів». Цікаво, що трейлери розділені по кольорах: чорний та зелений.

Серіал «Дім дракона» розповідає про війну між двома фракціями Таргарієнів після смерті короля Візериса I, що отримала назву Танок драконів. З одного боку на Залізний трон претендує найстарша дитина Візериса, його офіційна спадкоємиця Рейніра Таргарієн, а з другого – старший син Візериса від другого шлюбу, Ейгон II Таргарієн.

Події у «чорному» трейлері показані з точки зору королеви Рейніри Таргарієн, принца Деймона Таргарієна та їхніх прихильників, які прагнуть повернути їй престол.

У «зеленому» трейлері події показані з точки зору королеви Алісенти Гайтауер, її батька сіра Отто Гайтауера та сина короля Ейгона II Таргарієна, які узурпували престол.

Також оголошено, що другий сезон стартує 16 червня 2024 року. Він складатиметься з 10 епізодів. До своїх ролей повернуться Метт Сміт (принц Деймон Таргарієн), Олівія Кук (королева Алісента Гайтауер), Емма Д'Арсі (королева Рейніра Таргарієн), Ів Бест (принцеса Рейніс Таргарієн), Стів Туссен (лорд Корліс Веларіон), Фаб'єн Франкель (сер Крістон Коль) та інші.

Прем'єра майбутнього сезону фентезі «Дім дракона» відбудеться 16 червня.