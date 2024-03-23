Кінокомпанія Warner Brothers оприлюднила перший трейлер комедійного фентезі «Бітлджюс Бітлджюс» (Beetlejuice Beetlejuice), який знімає Тім Бертон. Цей фільм стане сиквелом його ж фільми 1988 року.

Після несподіваної сімейної трагедії, три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя вже дорослої Лідії, яку досі переслідує привид Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджюса. Як тільки це станеться, привид повернеться та влаштує хаос.

У новому фільмі до своїх ролей повернулися Майкл Кітон, який повторив роль Бітлджюса, а також Вайнона Райдер та Кетрін О'Гара, які знову зіграли Лідію Дітц та її матір Делію. Серед нових імен у касті – Дженна Ортега, яка зіграє роль Астрід. Також у фільмі з’являться Моніка Беллуччі, Віллем Дефо та інші.

Українські глядачі зможуть побачити новий фільм про Бітлджюса з 5 вересня.