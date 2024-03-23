У прокат вийшов фільм «Мисливці на привидів: Крижана імперія» (Ghostbusters: Frozen Empire), що є продовженням і класичних картин про мисливців на привидів, і фільму уже відновленої франшизи 2021 року.

Голлівуд все частіше і частіше намагається перезапустити успішні франшизи з минулого. І ця не стала винятком. «Мисливців за привидами», надзвичайно популярних у 80-х роках минулого століття, вдалось перезапустити лише з другої спроби. Але у після того, як у 2021 році вийшов фільм «Мисливці на привидів: З того світу», було очевидним, що продовження не уникнути. І ось воно.

У новому фільмі події відбуватимуться у Нью-Йорку. Славнозвісний будинок, у якому розміщувалася пожежна частина, знову можуть зайняти мисливці на привидів. Починається робота з винайдення нових, більш ефективних способів полювання. Таємнича знахідка може їм в цьому допомогти, але одночасно вона вивільняє невідому раніше злу силу Холод Смерті. М тепер, у розпал літа місто починає замерзати. Якщо не втрутитись, це станеться з цілою планетою.

Головні ролі у фільмі виконали Пол Радд («Людина-мураха»), Керрі Кун («Загублена»), Маккенна Грейс («Я, Тоня»). У стрічці знову зіграли актори з класичних фільмів Білл Мюррей (Пітер Венкман), Ден Ейкройд (Реймонд Стантз), Ерні Хадсон (Вінстон Зеддмор), Енні Поттс (Джанін Мелнітц) та Вільям Атертон (Волтер Пек).

Режисером фільму став виступив Ґіл Кінан, який був співсценаристом фільму 2021 року. Співсценаристом є Джейсон Райтман, який був режисером фільму 2021 року, а також зняв фільми «Джуно» та «Вище неба». До того ж він є сином режисера Айвана Райтмана, який зняв обидві частини оригінальних «Мисливців на привидів». Ось така сімейна історія.

Зрештою, ностальнія (точніше її успішні продажі) і є головним мотором перезапуску таких проектів.