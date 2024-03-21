Через дев’ять років після прем’єри «Шаленого Макса: Дорога гніву» новий опус відомої саги австралійського режисера, сценариста та продюсера Джорджа Міллера повернеться на набережну Круазетт. Фільм «Фуріоза. Шалений Макс. Сага» буде представлено в присутності режисера та акторського складу на чолі з Анею Тейлор-Джой, Крісом Гемсвортом та Томом Берком поза конкурсом. Урочиста прем’єра відбудеться 15 травня. Про це повідомила пресслужба фестивалю. В український прокат фільм вийде 24 травня.

Фільм розповість передісторію воєначальниці, яку ми вже могли побачити у фільмі «Божевільний Макс. Дорога гніву», яку зіграла Шарліз Терон. Тепер ми побачимо героїню у виконанні Ані Тейлор-Джой («Королівський гамбіт», «Меню»).

Згідно з офіційним синопсисом фільму, за 45 років після занепаду світу, юну Фуріозу викрадають із матріархального Зеленого Місця Багатьох Матерів та віддають до рук великої Байкерської Орди на чолі з Дементусом. Пробираючись разом Пусткою, вони натрапляють на Цитадель Джо. Поки два тирани воюють за панування, на Фуріозу чекає багато випробувань, адже вона намагається знайти шлях додому.

Від першого фільму (1979) у 5 епізодах протягом майже 50-ти років Джордж Міллер створював свою міфологію. «Фуріоза» має її завершити.

Нагадаємо, Каннський фестиваль відбудеться з 14 по 25 травня. Офіційну програму оголосять 11 квітня. Подейкують, що у Каннах покажуть новий фільм Йоргоса Лантімоса.